Nuevos horarios y frecuencias para las guaguas de Titsta por la vuelta al cole

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, cambia a partir del 8 de septiembre a horarios de la temporada de invierno para adaptarse al final de las vacaciones y al comienzo de la actividad en los centros educativos.

Estos cambios introducirán novedades en las líneas 100 y 103, que conectan el Puerto de la Cruz con el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Así, la línea 100 (Estación Puerto de la Cruz - Intercambiador de Santa Cruz directa) mantendrá su ruta directa entre Puerto de La Cruz y Santa Cruz aumentando su frecuencia con viajes cada media hora y, además, ofrecerá viajes los fines de semana. Aunque no entre en La Laguna, sí realizará las paradas a partir del Intercambiador para atender a la Universidad y Hospitales (Campus de Guajara, Santiago Martín, Hospital Universitario, Nuevo Obrero, Hospital La Candelaria, Fray Luis de Granada, Meridiano e Intercambiador de Santa Cruz).

Por su parte, la línea 103 (Estación Puerto de la Cruz - Intercambiador de La Laguna directa) modificará su recorrido y no llegará a la capital. Esta línea conectará Puerto de la Cruz con La Laguna de forma directa, por lo que ampliará la oferta de plazas disponibles con origen-destino en ambas ciudades.

El resto de viajeros que quieran conectar con Santa Cruz o La Laguna desde paradas ubicadas en la TF-5 seguirán contando con la línea 102 (Estación Puerto de la Cruz por Las Arenas, paradas TF-5, Intercambiador de La Laguna, paradas TF-5, Intercambiador de Santa Cruz) que se mantendrá sin cambios.

Nuevos horarios

Zona Metropolitana

La línea 014 (Santa Cruz de Tenerife-La Laguna) y las 012 (La Laguna-El Sauzal por Tacoronte), 021 (Tacoronte-Mesa del Mar), 023 (Tacoronte-El Pris por El Calvario), 050 (La Laguna-Tegueste-Bajamar-Punta del Hidalgo) y 055 (La Laguna-Valle de Guerra-Tejina-Punta del Hidalgo) contarán con modificaciones y refuerzos en sus horarios.

Además, la línea urbana de La Laguna 224 tendrá sus horarios de invierno y cambios en su recorrido, ya que no llegará a las playas de Jover y la Barranquera y prolonga su recorrido hasta Bajamar y Punta del Hidalgo.

Por su parte, las rutas 120 (Santa Cruz de Tenerife-Candelaria-Puertito de Güímar-Güímar) 122 (Santa Cruz de Tenerife-Las Caletillas-Candelaria), 138 y 139 (Santa Cruz de Tenerife-Radazul-Tabaiba) reducen el número de viajes los fines de semana.

Norte

En el norte de la isla, las líneas 347 (La Orotava-Palo Blanco-Realejo Alto) dispondrá de más viajes en días laborables, mientras que la 366 (La Orotava-Las Dehesas-El Rincón) tendrá viajes los fines de semana y la 376 (La Orotava-Las Dehesas-El Rincón) reduce sus viajes. Por su parte, la ruta 380 (La Corujera-Tigaiga) modifica algunos horarios.

Además, la línea entre el Realejo Alto - playa de El Socorro, la 546, dejará de prestar servicio, mientras que la 369, entre Buenavista y Teno, recuperará su horario de invierno a partir del 1 de octubre.

Sur

En cuanto a las líneas del sur, a partir del 8 de septiembre, se vuelven a prestar los viajes que sólo se realizaban en días lectivos de las líneas 410, 412, 419, 421, 463 y 486.

La 416 (Granadilla-Valle San Lorenzo-Los Cristianos) ajusta algunos viajes, mientras que la línea 467 (Costa del Silencio-Los Cristianos-Estación Costa Adeje-La Caleta) actualiza sus horarios de los fines de semana, con más viajes por la noche.

Por su parte, la línea 493 (Guía de Isora, Alcalá por TF-463) modificará su recorrido desde Guía de Isora a Alcalá, pasando por la carretera de Playa San Juan (TF-463), Playa de San Juan, carretera TF-47 y Alcalá. Asimismo modificará sus salidas de días laborables y fines de semana.

Igualmente, la 494 (Guía de Isora, Alcalá por TF-463) cambiará su recorrido tanto desde Guía de Isora a Alcalá como a la inversa. El recorrido de ida discurrirá por Guía de Isora (C/ del Campo)- Tejina de Guía (TF-82)- Piedra Hincada- Playa- Alcalá, mientras que el de vuelta será desde Alcalá - Playa San Juan – Piedra Hincada- TF_82 - Guía de Isora (C/ del Campo).

Asimismo modificará también sus horarios tanto en laborables como fines de semana.

Guagua lanzadera desde el Norte de la Isla a a Universidad de La Laguna. / El Día

Líneas urbanas en Santa Cruz

Con el nuevo horario, en el servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife, se aumenta la frecuencia de las líneas 934 y 936 (Intercambiador-Taco-Santa María del Mar-Añaza-Intercambiador) en días laborables. Por su parte, la línea 910 (Intercambiador-Playa Las Teresitas) reduce sus operaciones en días laborables y fines de semana, con viajes cada 10 minutos.

Asimismo, la línea 946 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Taganana-Almáciga) reduce sus servicios, mientras que dejará de prestarse la 948 entre Azanos – Playa de Almáciga – Benijo.

Lanzaderas universitarias

Con la llegada del curso lectivo en la Universidad de La Laguna, Titsa reactiva sus lanzaderas para facilitar el traslado de los estudiantes desde distintos puntos de la isla hasta las distintas Facultades.

La compañía recuerda que se reactivan la línea 605 (La Orotava-Campus Guajara-hospitales), 606 (Icod de los Vinos-Los Realejos-Campus de Guajara), 608 (Los Realejos-Campus de Guajara) y 611 (Costa Adeje-Campus Guajara-Aulario-Hospital Universitario de Canarias).

Titsa recuerda que todos estos cambios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.