El eterno limbo de las autocaravanas en Tenerife

Unos 350 vehículos recorrían la Isla desde el sur hasta la capital el sábado 22 de febrero de este año -en caravana, nunca mejor dicho- para exigir que se «cumpla la ley» y se permita estacionar «sin persecución por las administraciones» a los propietarios de estas casas con ruedas, que se han convertido en una forma de vida para muchos de ellos.

Los caravanistas de Tenerife, asentados sobre todo en los municipios del sur, denunciaban entonces que «nos tratan como si fuéramos delincuentes». Más de seis meses después todo sigue más o menos igual. Sin una regulación clara y con un limbo legal para un colectivo que reúne a unos 5.000 aficionados aquí, más 10.000 visitantes de media que llegan desde la península cada año.

La voz autorizada de Juan Martín, presidente de la Asociación de Autoocaravanas y Cámpers Homologados de Canarias (Acat), esboza el momento actual de un conflicto que parece enquistado. «Falta una regulación clara», apunta de entrada, porque «lo poco que se hace es a nivel municipal y cada ayuntamiento pone en su ordenanza lo que quiere, sin consultar con las asociaciones o, por lo menos, con la mayoritaria, que es la nuestra».

Tan legal como otros

Estos vehículos son tan legales como cualquier otro que paga impuestos de circulación y tiene derecho a transitar y estacionar. Martín reconoce que «no todos los lugares pueden ser idóneos, ya sea por su ubicación o por los espacios limitados y reducidos por el mayor tamaño de caravanas o autocaravanas».

Puntualiza: «La DGT y el Reglamento General de Circulación consideran que mientras un vehículo, incluidos los nuestros, esté correctamente estacionado sin sobrepasar las marcas viales ni la limitación temporal, si la hubiere, no es relevante que sus ocupantes se encuentren en el interior». Queda prohibido el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo como pueden ser tendederos, toldos, dispositivos de nivelación -salvo que sean de seguridad-, soportes de estabilización, etc.

El presidente del colectivo de autocaravanistas señala que «en lugares destinados solo para turismos, difícilmente puede estacionar una autocaravana de tamaño medio». Incluso, apostilla, «ya hay lugares donde han estrechado la zona para que no podamos aparcar, porque sobrepasamos la línea». Resume: «Como casi siempre, se puede comprobar que es antes la prohibición que la solución al problema».

Acusaciones

Juan Martín se defiende de acusaciones genéricas como la de que tiran basura o pueden hacer una hoguera para un asadero y provocar un incendio: «Si alguien lo hace, que lo multen cuando llegue el momento, pero no se puede criminalizar y discriminar a todo un colectivo por presuponer que alguno de sus miembros va a cometer una infracción».

El presidente de Acat es tajante al exponer que «el Reglamento deja claro que la exclusión de determinados usuarios de la vía pública debe ser motivado por razones objetivas, nunca subjetivas. Recomendamos a nuestros socios que sean respetuosos con las normas y las señalizaciones. El abuso de algunos deriva en la restricción de todos».

Hubo momentos peores en la prohibición de pernoctaciones y estacionamientos como cuando «por el hecho de parar ya estaban encima de ti. Esa actitud se ha suavizado un poco, no en todos los sitios». Cree que se debe «al bajón económico que ha experimentado el comercio en los lugares donde solemos ir, que se quejan».

Una forma de vida

El autocaravanismo en la Isla goza de buena salud en cuanto a número de practicantes, tanto residentes como visitantes, sobre todo peninsulares. Las dos navieras que operan hacia Tenerife ofrecen datos de entre 6.000 y 7.000 vehículos al año cada una.En la Isla puede haber unos 5.000 vehículos censados, más los que practican el caravaning por su cuenta. «Es una forma de vida como cualquier otra», resume Martín quien explica que «elijo la de la casa a cuestas sobre ruedas porque tengo la libertad de ir con mi vehículo donde crea conveniente, siempre que cumpla con la legislación vigente y con la normativa de seguridad vial».

Sobre el plan del Cabildo de zonas de aparcamientos y servicios apunta que «se habló y mantuvimos reuniones». Al respecto, matiza que el planteamiento es de «áreas recreativas, en general, no específicas para autocaravanas». Y alude a las infraestructuras públicas de la Isla para este segmento: «Es curioso que el camping del Cabildo de La Tejita, en El Médano, siga cerrado sin que acabemos de entender por qué. El de Punta del Hidalgo, en La Laguna, también está cerrado, aunque próximo a reabrir». En la Isla el único camping para caravanas activo es el Nauta, de ámbito privado. «Ese es nuestro mapa ahora mismo», sentencia.

Juan Martín valora desde su dilatada experiencia que «el futuro no pinta nada bien, simplemente porque no nos prestan atención, cuando, repito, nosotros somos una solución y no un problema». Incide en que «el autocaravanismo llegó para quedarse». Y concluye: «Nuestro colectivo sigue creciendo e indigna muchísimo que nos metan a todos en el mismo saco, porque eso se llama estigmatización, discriminación y ninguneo».