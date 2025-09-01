Denuncian la ausencia de marquesinas en las paradas de guagua de Santa Úrsula

Vecinos del municipio de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, llevan tiempo denunciando las condiciones en las que se encuentran varias paradas de guagua. No cuentan con ningún tipo de mobiliario para sentarse o una marquesina que proteja a los usuarios del transporte público de las inclemencias meteorológicas.

En algunas de estas paradas los vecinos han colocado sillas propias para, al menos, sentarse a esperar la guagua. El concejal del Partido Popular en Santa Úrsula, Darío Mesa, ha usado sus redes sociales para poner de manifiesto esta situación en el municipio, afirmando que llevarán al próximo pleno del consistorio una propuesta con el objetivo de que se adecúen las paradas.

El político apunta que esta situación se repite en La Corujera, uno de los núcleos poblacionales de Santa Úrsula. En el vídeo se muestran dos sillas de casa puestas en la propia parada por los vecinos que cogen el transporte público diariamente en esa parada.