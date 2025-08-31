El viticultor virtual o ‘filoxera.es’ para luchar contra la plaga que afecta a Tenerife

David Rivas Vergara (Caracas, Venezuela, 1991) une en la plataforma digital filoxera.es, de máxima actualidad -por la amenaza, por primera vez en Tenerife, de la plaga de la viña-, su formación académica como técnico agrícola en la Escuela de Capacitación de Tacoronte, donde ha aparecido un foco del insecto, con su dedicación durante muchos años como profesional a las tecnologías y el mercadotecnia en internet.

El campo y el mundo rural están presentes en su vida, pero se declara urbanita. Tuvo la agilidad «y la suerte» de comprar hace unos días el dominio filoxera.es, sorprendentemente libre.

«Mi formación reglada es la de técnico superior en viticultura aunque no me haya dedicado al sector». Después de terminar los estudios se volcó en el trabajo en internet y, concretamente, en la digitalización. Principalmente en los campos de la publicidad, el comercio electrónico y la tecnología, en general, pero siempre con un sentido «autodidacta».

Respetuoso

Es muy respetuoso con los expertos en el mundo rural de Tenerife y, sobre todo, con los agricultores a los que espera ayudar con su plataforma a gestionar algo tan grave como la amenaza de la filoxera en la vid: «Lo que he hecho es simplemente recoger toda la información disponible y ponerla a disposición».

Recalca: «Mi formación me sirvió sobre todo para identificar un problema que hay que atacar lo antes posible en base a las consecuencias históricas».

Cree Rivas que el valor de la aplicación es haber organizado la información con un lenguaje divulgativo. Recuerda que «estudiamos la filoxera durante mucho tiempo a nivel teórico y la trascendencia positiva para los vinos de Canarias de que no hubiera entrado nunca la plaga».

Con 19 o 20 años -tiene ahora 34- tomó una decisión: «Hice las prácticas y me gustó la experiencia, pero internet me atrajo más y me dediqué a este mundo a nivel profesional».

Portal informativo

David es hijo de la emigración canaria. Sus abuelos eran de aquí y a esta Isla retornaron sus padres, David y Katy. Pasó la infancia, la adolescencia y parte de la juventud en su Venezuela natal, aunque no se le nota el acento porque «siempre nos hemos adaptado muy bien allí a donde la familia ha ido por motivos laborales». David ya ha construido en la Isla la que forma junto a Laura, su esposa, y la pequeña Valentina, de 10 meses.

El protagonista de esta historia considera que para adquirir el dominio hubo «una mezcla de agilidad profesional y fortuna». Lo intentó con filoxera.com, pero estaba ocupado aunque inactivo y «tuve la suerte » de que filoxera.es estuviera libre. Subraya: «Cualquiera con un poco de conocimiento puede ver la oportunidad e investigar rápidamente». Subraya que «más aún hoy en día con la inteligencia artificial, que reduce los tiempos». Los suyos fueron crear un portal informativo y buscar el nombre en un dominio descriptivo. Y, ¡bingo!: dio con la tecla. Lo compró y sobre su soporte construyó el portal informativo.

La idea fue evolucionando con rapidez a medida que se producían noticias. De un lugar donde recopilar toda la información y convertirla en divulgativa a ayudar a rellenar los anexos para poder mover la uva fresca tras la publicación del Gobierno de Canarias en el Boletín Oficial de las prohibiciones para evitar la expansión de la plaga por la Isla.

Falta de relevo

A partir de ahí, entra una segunda idea que suele ser recurrente en la gente del campo, junto a la falta de relevo generacional o los problemas derivados del cambio climático: el exceso de burocracia. Por eso, la página web evoluciona «casi en tiempo real» para resolver papeleo «a través de la posibilidad de descargar el PDF, rellenar de manera sencilla los anexos que se piden y poner la firma digital».

David Rivas se plantea cerrar su particular círculo en el futuro con un terrenito para disfrutarlo. Por ejemplo, en El Sauzal, «que tiene unos paisajes muy bonitos». Sentencia: «Será para la jubilación».

filoxera.es, la herramienta útil para que viticultores, bodegas o técnicos agrícolas completen con rapidez la documentación en vez de tener que imprimir el folio y hacerlo con bolígrafo. Más aún «cuando en Tenerife las parcelas son pequeñas y una bodega puede tener 10 o 100 viticultores». Rivas explica que «volví a cuando hice mis prácticas e imaginé que era yo quien iba a recepcionar la uva. Si debía rellenar todos los papeles tendría un problema añadido al de la filoxera». El viticultor virtual se lo ahorra a los agricultores de Tenerife con solo acceder a la palabra mágica, de manera gratuita y sin registrarse: filoxera. es.