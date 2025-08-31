Los técnicos de Arona tumban el pliego para mantener las zonas verdes

Un informe técnico municipal emitido el pasado lunes propone «retrotraer» el expediente para contratar el servicio de Gestión de la Infraestructura Verde de Arona, aprobado hace un mes, porque el pliego de cláusulas administrativas tiene carencias que afectan al presupuesto de licitación y al valor estimado del contrato.

Los técnicos de Administración General y de Medio Ambiente y Sostenibilidad plantea en el documento que, «una vez realizadas las modificaciones oportunas, haya que volver a aprobar nuevamente el expediente y establecer un nuevo plazo de presentación de ofertas».

Casi 28 millones

El Pleno aprobó el 31 de julio pasado los pliegos técnicos y administrativos para convocar el concurso del mantenimiento de jardines y zonas verdes, con un presupuesto de casi 28 millones de euros.

La propuesta contó con los votos favorables de Coalición Canaria, Partido Popular, Vox, PSOE y Nueva Canarias y la abstención de Más por Arona.

En las deficiencias detectadas por los técnicos sobresale que el pliego de condiciones no contempla el coste real de los trabajadores del servicio, para el que se proyecta la incorporación de una decena, por lo que la plantilla pasaría de 86 a 96.

Lo destaca desde la oposición Más por Arona (MxA), que incide en que la decena de empleados son insuficientes «para cubrir tardes, noches, fines de semana y festivos, aumento de vehículos y nuevas tareas» con el agravante de que la superficie verde ha aumentado de forma notable respecto a los 650.000 metros cuadrados con que contaba Arona hace 14 años, cuando se adjudicó el 1 de abril de 2011. Ese contrato venció el 31 de marzo de 2017 y desde entonces está prorrogado.

Inseguridad jurídica

La concejala de Medio Ambiente Sostenibilidad y Servicios Públicos, Clari Pérez (CC), defendió ante el pleno hace un mes que el estado actual del servicio de conservación de las zonas verdes genera «inseguridad jurídica, delimitaciones operativas y deterioro progresivo» de jardines y parques. Un servicio que vive una «situación límite», con maquinaria obsoleta y plantilla insuficiente, reconoció la también primer teniente de alcalde.

«Esto no es un error administrativo aislado, esto es el reflejo de un gobierno que no planifica, que no escucha y que improvisa en un área tan sensible como el cuidado de nuestros espacios verdes», critica Más por Arona ante el informe de los técnicos municipales. El concejal Luis García planteó en la sesión plenaria e incide ahora en que la aprobación del pliego de condiciones debía dejarse sobre la mesa, propuesta que rechazó el gobierno municipal.

Documento de trascendencia

Clari Pérez defendió hace un mes que con su aprobación «se da un paso fundamental para poner en marcha el proceso de licitación que permitirá renovar integralmente la gestión de los espacios verdes, respondiendo así a una demanda histórica tanto de la ciudadanía como del personal técnico vinculado al servicio».

El gobierno municipal trasladó a la población que el nuevo contrato de Gestión de la Infraestructura Verde de Arona «no solo permitirá modernizar la atención a parques, jardines y zonas ajardinadas, sino que también mejorará las condiciones laborales de los trabajadores e incrementará la plantilla actual, lo que repercutirá positivamente en la calidad del servicio y en la atención directa en cada barrio».

Todo ello, en consonancia con el criterio transmitido por la concejala de Medio Ambiente en el sentido de que este es un asunto que requiere una «decisión política de gran trascendencia para el municipio».