Solo dos municipios de Tenerife tienen plan de riesgo por incendio forestal

«Los incendios se apagan en invierno». Esta frase se ha repetido las últimas semanas como un mantra durante los numerosos incendios que han devastado amplias superficies forestales de la Península. Ya han ardido más de 400.000 hectáreas -el doble de todo Tenerife-, mientras se multiplican las críticas por la falta de medios y, sobre todo, por la carencia de programas de prevención.

¿Tienen los municipios de Tenerife, una isla con elevado peligro de incendios forestales, herramientas de planificación para extinguir las llamas en invierno? La respuesta es negativa.

'Cabras bombero' en El Rosario / Andrés Gutiérrez

Solo dos ayuntamientos de los 31 de la Isla poseen un plan de actuación municipal específico contra los incendios. El último en aprobarse y el que tiene mayor desarrollo es el de El Rosario. Fue homologado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias el 11 de diciembre de 2024 y los expertos lo consideran un documento «ejemplar» que deberían tomar como «modelo» el resto de consistorios, en especial los que como la propia localidad rosariera están expuestos a los estragos de las llamas.

El otro ayuntamiento tinerfeño que tiene un plan de este tipo es el de San Cristóbal de La Laguna. El Ejecutivo regional lo avaló el 5 de mayo de 2014. El Consistorio lagunero trabaja ahora, 11 años después, en actualizarlo ante los nuevos desafíos de una amenaza que evoluciona como consecuencia del cambio climático y el abandono de grandes extensiones agrarias, que se llenan de maleza y se convierten en combustible para el fuego.

Ningún otro ayuntamiento posee un programa de planificación como los de El Rosario y La Laguna, que establezca los mapas de riesgo, las zonas de evacuación y acogida de las personas y animales desalojados o los órganos de dirección de los operativos de emergencia.

Planes específicos

Estos planes específicos de protección civil se insertan en los programas globales de emergencia municipal (PEMU). En el caso de los ayuntamientos, se centran en la planificación y la prevención. La organización y los medios para la extinción -brigadas forestales, medios terrestres y aéreos, seguimiento de la evolución del fuego- son competencia de las administraciones supramunicipales: los cabildos y los gobiernos regional y estatal, según el nivel de cada incendio.

El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (Infoca), creado en 1997, ya establece la necesidad de crear estos planes locales específicos. Pide a los municipios que integren en sus normativas la estructura organizativa y los procedimientos para la respuesta local. Entre estas exigencias se incluye la zonificación del territorio en función del riesgo y sus posibles consecuencias, posibilitando la adopción de medidas orientadas a la prevención o al apoyo del despliegue operativo.

Todos deberían tenerlo

Los pemus incluyen esta amenaza tan presente en las municipios con montes de Canarias pero autoridades como Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias del Gobierno canario, consideran que lo adecuado es que todos cuenten con un plan especial contraincendios bien desarrollado como han hecho El Rosario y La Laguna. «Contar con estos programas específicos centrados en la prevención es de sentido común ante el elevado riesgo que existe en muchos municipios de incendio forestal y la posibilidad de que estos fuegos puedan afectar a bienes públicos y privados o incluso a las personas», explica.

Marcos Lorenzo conoce muy bien la importancia de estas herramientas en el organigrama municipal. Fue alcalde de Tijarafe, en La Palma, entre 2017 y 2023, una localidad expuesta al fuego. Confirma que solo dos ayuntamientos de los 31 de Tenerife tienen plan especial contra los incendios y a nivel regional solo hay uno más: El Paso, en La Palma, homologado el 30 de abril de 2021. Es decir, de los 88 municipios de Canarias -50 de ellos con diferentes niveles de riesgo de incendio forestal-, apenas tres tienen este instrumento.

Marcos Lorenzo admite que hay consistorios que se quieren sumar a El Rosario, La Laguna y El Paso, como el propio Tijarafe. «Estas herramientas de coordinación son importantes porque ya no solo contemplan los mapas de riesgo, qué tiene que hacer cada área ante una urgencia o qué medidas adoptar para minimizar la peligrosidad, sino que también incluyen programas de concienciación para que los vecinos estén informados, en especial aquellos que viven en las zonas de interfaz, es decir, la frontera entre las poblaciones y el monte», matiza el viceconsejero.

«Hay muchos más factores a tener en cuenta de los que la gente piensa», puntualiza Marcos Lorenzo. Por ejemplo, las especies de árboles más adecuadas para las zonas ajardinadas de aquellas viviendas que viven en el borde de un monte o los tratamientos que se deben hacer a las maderas de las puertas y ventanas. O incluso prever las mejores carreteras en caso de una urgente evacuación en zonas en las que las vías suelen ser angostas.

Más conocimiento

Precisamente para potenciar el conocimiento de los isleños ante el desafío del fuego, el Gobierno regional ultima un proyecto denominado Rueda preventiva. Lo hace junto con uno de los colectivos sociales más involucrados en la gestión forestal: Fénix Canarias. Se basa en unos folletos con forma de rueda de la fortuna, que al ponerla en movimiento apunta a preguntas básicas relacionadas con la prevención de incendios e incluye las respuestas.

El ingeniero forestal Roberto Castro es miembro de Fénix Canarias, que promueve iniciativas en todas las islas. En su opinión, los momentos de enorme tensión que se han vivido este verano con los múltiples fuegos en la Península son «un toque de atención sobre la necesidad de reforzar la cultura del riesgo y, consiguientemente, crear herramientas de planificación». Y en eso cree que España en general y Canarias en particular «tienen mucho que mejorar».

Muchos pasos por delante

«Ahí están las recientes imágenes de vecinos que se tienen que enfrentar a las llamas sin ninguna ayuda y conocimiento o los que critican la falta de medios y el desastre organizativo de las autoridades competentes», incide Roberto Castro. Por eso piensa que la decisión adoptada por los ayuntamientos de El Rosario y El Paso de sacar adelante un plan preventivo «actualizado y bien desarrollado» los coloca «muchos pasos por delante a nivel regional y nacional», y los convierte «en un ejemplo a seguir».

Profesionales como este ingeniero de Fénix Canarias consideran que la organización y la previsión tienen mucho más impacto que la mayor flota de helicópteros y aviones contraincendios. También lo piensa otro experto que tiene mucho que decir en esta materia. Es Abel López, doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL.

Fue precisamente esta cátedra, puntera a nivel nacional, la que preparó para el Ayuntamiento de El Rosario el Plan de Actuación ante Emergencias por Incendios Forestales, así como actualizó la herramienta superior de planificación de todas las emergencias, el PEMU rosariero. Trabaja con otros consistorios, como el de La Laguna, en la mejora de estos instrumentos de ordenación. Para Abel López, «El Rosario ha sido un municipio pionero en políticas de prevención, no solo en Tenerife, sino en Canarias». «La finalidad es ordenar las medidas y los recursos que se precisaría movilizar en caso de incendio forestal, así como adoptar todas las iniciativas posibles para reducir el peligro», puntualiza.

Dada su especialización, Abel López maneja suficientes datos como para asegurar que los incendios evolucionan con el calentamiento global y se van haciendo más incontrolables. «El cambio climático hace que el fuego tenga una mayor capacidad de calcinación», recuerda. «Quema mucho más combustible fósil que antes porque la masa forestal está más seca y menos húmeda». López nombra un fenómeno que ha surgido con la subida progresiva de las temperaturas: los incendios de sexta generación: «Se puede considerar que el de 2023 en Tenerife fue de sexta generación. Creó sus propias condiciones climáticas, que aparte de acelerar la capacidad destructiva dificultó la extinción».

Esta catástrofe natural de 2023, que se saldó milagrosamente sin víctimas mortales entre la población ni graves daños en los bienes públicos y privados, pese a que afectó a 13.977 hectáreas, lo sufrió en sus carnes El Rosario. De ahí que su alcalde, Escolástico Gil, se esmerase tanto en sacar adelante el plan específico con el que ya cuenta el Ayuntamiento. «En 2023 estuvimos a punto de sufrir una desgracia todavía mayor, así como el año pasado, cuando unos conatos cerca de una zona conocida como Las 66 viviendas, en La Esperanza, y otro en Montaña Perera, estuvieron a punto de arrasar Lomo Pelado», rememora Escolástico Gil.

Hacerlos... y actualizarlos

Ya no solo puede ser decisivo contar con un marco de actuación, sino mantenerlo actualizado, recuerdan Roberto Castro y Abel López. En el caso del de La Laguna, fue homologado por el Gobierno canario en 2014 pero el Ayuntamiento lo aprobó antes, en 2011. Contiene información desfasada y no recoge nuevas infraestructuras. Por ello, La Laguna ya trabaja para actualizar no solo el plan contraincendios, sino todo el PEMU.

Los dos últimos veranos han sido benignos en Tenerife tras la catástrofe del incendio de 2023. El refuerzo de las medidas de vigilancia, con un operativo insular en el que se han involucrado más que nunca el Ejército o cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, ha dado resultado. Mientras, ayuntamientos de las Islas se han interesado en los planes de El Rosario y El Paso para replicarlos y dotarse de los mecanismos que permitan minimizar el peligro. El camino está marcado para apagar los incendios en invierno.