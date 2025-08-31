El municipio de Tenerife que multa al que no retire la vegetación que ayuda a propagar las llamas

El Ayuntamiento de El Rosario tiene el Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales más avanzado de Canarias. Lo reconoce la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que tiene la competencia de homologar estos instrumentos de ordenación.

Pero no solo ha sido pionero al dotarse de esta herramienta. Asociada a ella ha puesto en marcha una ordenanza que va más allá de pedir a los vecinos que mantengan limpios los solares y fincas de vegetación que pueda propagar el fuego, sobre todo los que están más cerca del monte. Sanciona a quienes no lo hagan.

Las multas por incumplir esta obligación en los 500 metros alrededor de la superficie privada oscilan entre los 60 y los 3.000 euros.

Efecto disuasorio

Escolástico Gil, alcalde de El Rosario, cree de todas maneras que el incendio de 2023 tuvo un efecto disuasorio mayor que las propias multas entre los rosarios.

«Ver el fuego tan cerca de las casas hace dos años concienció mucho a los vecinos sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas para impedir que un incendio se propague y afecte a las propiedades y a las propias personas», explica sobre una catástrofe que finalmente no tuvo graves consecuencias «de milagro».

En cualquier caso, Escolástico Gil asegura que se han tenido que abrir expedientes sancionadores a quienes no han respondido a las diferentes advertencias. «La ordenanza es clara y hay que cumplirla. Es por el bien de todos. Gracias a estas y otras medidas se ha conseguido un gran avance a la hora de retirar la vegetación seca en zonas de interfaz», detalla el alcalde.

El Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales de El Rosario detalla en sus 52 páginas todo lo que deben hacer los recursos del Ayuntamiento y los vecinos no solo para evitar un incendio, sino para afrontarlo en caso de que se descontrole. En la introducción recuerda que durante aquel fuego de 2023 -que provocó graves daños a la Corona Forestal de Tenerife, el mayor espacio protegido de Canarias y cinturón verde que rodea toda la Isla- ardieron 601 hectáreas en esta localidad metropolitana.

Peligro alto

Observar el mapa que zonifica el riesgo explica muy bien por qué el Consistorio se ha esmerado tanto en este instrumento. Y es que sus principales poblaciones (para un total de 18.000 habitantes) se encuentran en zona de peligro alto o muy alto: La Esperanza, la capital rosariera, Peñafiel, Lomo Pelado, Las Rosas, Preventorio o Las Barreras. Todas se encuentran en la interfaz, la frontera entre la parte urbano-rural y el monte.

El plan también fija quién dirige los operativos de emergencia -el alcalde o el concejal de Protección Civil-, quién los controla -el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal)- o cuáles son los lugares a donde llevar a la población y a los animales que haya que desalojar. En cuanto a los vecinos, son el pabellón municipal Llano del Moro, el colegio público Machado, el polideportivo El Chorrillo Leticia Batista y el colegio San Isidro.

En cuanto a los animales, tanto las cabezas de ganado como los domésticos, el punto elegido, que ya se usó en 2023, es el campo de fútbol Maximiliano Bacallado. Concluye con protocolos de actuación ciudadana para zonas de riesgo bajo y zonas de riesgo alto.