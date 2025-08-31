Así trabajan todos los días las ‘cabras bombero’ de Tenerife

Todas las mañanas, a eso de las ocho, una nube de polvo se levanta en los alrededores de la granja de La Pedrera, en una zona conocida como Los Penascos Altos, en el municipio de El Rosario. Son las más de mil cabras de los ganaderos José Antonio Sánchez y Ana Luz Gutiérrez que salen a pastar. Lo hacen simplemente para alimentarse pero lo que no saben es que de paso están realizando una gran labor para prevenir los incendios. Por eso las llaman las cabras bombero.

El Ayuntamiento de El Rosario ha convertido esta actividad milenaria en uno de sus instrumentos para restar combustible al fuego y proteger a las poblaciones más próximas al monte como esta. De hecho, ha establecido una línea de ayudas económicas –2.000 euros al año por explotación– para fomentar una labor que según su alcalde, Escolástico Gil, es «crucial» para minimizar el peligro.

Son varios los ganaderos que como el matrimonio formado por José Antonio Sánchez y Ana Luz Gutiérrez participan en esta tarea. «Cuando se declaró el incendio de 2023, que terminó arrasando una parte importante de la Corona Forestal de Tenerife, y las llamas se acercaron a las casas, yo vine aquí con la Guardia Civil para determinar qué viviendas y explotaciones agrarias había que evacuar. No hizo falta con esta de La Pedrera. Todo el entorno estaba libre de hierba seca gracias a la actividad de las cabezas de ganado todos los días del año de José Antonio y Ana», recuerda el alcalde.

'Cabras bombero' en El Rosario / Andrés Gutiérrez

«No son solo las cabras», aclara Ana Gutiérrez. «A la mañana son ellas pero por la tarde les toca a las cientos de ovejas que tenemos en la granja». De ahí que en una extensión de varios kilómetros a la redonda no haya hierba y apenas se vean arbustos. «Es algo que hacemos de forma natural, para que los animales coman, pero siempre hemos sido conscientes de la importancia que supone para reducir el riesgo en caso de que un incendio amenace nuestra propiedad y las de los vecinos», añade José Antonio.

Esta pareja ha recogido el testigo de una saga que siempre ha estado vinculada al campo. Y tienen garantizado que al menos proseguirá en la siguiente generación, pues sus hijos Eduardo y Antonio ya trabajan como los que más en la dura labor de la ganadería. «Es una vida muy sacrificada», cuenta Ana. «Nos levantamos siempre a las cuatro de la madrugada y estamos todo el día dedicados al ganado. También tenemos cerdos».

Pastar en libertad y alimentarse de esta vegetación tienen otro efecto: hacen que la leche y el queso que produce La Pedrera tengan una calidad muy apreciada. De hecho, sus quesos han recibido premios. En el año 2022, La Pedrera ganó la medalla de oro en el Concurso de Tenerife, celebrado en la feria de Pinolere (La Orotava), por su queso de leche cruda de cabra y oveja añejo. Para comprar estos manjares solo hay que acudir al mercadillo de La Esperanza, donde Ana los vende cada fin de semana.

El rebaño se expande ladera abajo y las cabras se comen hasta las raíces. Las ubres de algunas hembras rozan el suelo. «Están preñadas», aclara José Antonio, que matiza que tendrá que ordeñarlas con cuidado para que conserven leche para cuando nazcan los cabritos. «Antes los incendios no eran tan peligrosos para las propiedades pues había más actividad ganadera y el terreno alrededor de los pueblos cercanos al monte, como este, estaba más limpio», rememora. «La recuperación del sector supondría una mejora de las medidas de prevención», aporta Escolástico Gil. «Es complicado pero hay que crear condiciones para propiciarlo», concluye. n