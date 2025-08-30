El oleaje en la costa obliga a cancelar otra vez la Travesía a Nado Punta del Hidalgo

La Travesía a Nado Punta del Hidalgo - Bajamar parece negada a celebrar su veinte aniversario. La prueba deportiva estaba prevista para este sábado 30 de agosto pero las condiciones meteorológicas han obligado a la organización a cancelarla.

Se trata de la tercera suspensión de la travesía este verano, todas ellas por alertas meteorológicas. Inicialmente prevista para el pasado 26 de julio, la ola de calor de esos días y la declaración de alerta máxima en el Archipiélago por altas temperaturas llevaron a su primer aplazamiento: hasta el 9 de agosto.

El calor también impidió el desarrollo de la prueba de natación esa semana, por lo que desde la organización y el Ayuntamiento de La Laguna se adoptó la decisión de posponerla hasta este sábado. Y ahora ha sido el oleaje el que lo ha impedido.

Devolución de la cuota

Así lo informan desde el área de Deportes del Consistorio lagunero que puntualizan que "debido a las condiciones de oleaje en la zona de salida, en el acceso a meta y en el recorrido previsto, no será posible celebrar la Travesía a Nado Bajamar – La Punta".

La decisión se ha adoptado tras el "informe de los servicios de seguridad en el agua", reunidos a las 12:00 h, y en coordinación con el GEAS, quienes han "desaconsejado la disputa de la competición dadas las condiciones actuales del mar".

Estas resultan "más adversas que las previsiones de los días jueves y viernes" y, además, "no existe expectativa de mejora en el transcurso de la jornada" añaden desde Deporte Lagunero que concluye que "se procederá a la devolución íntegra de la cuota de inscripción a todos los participantes".