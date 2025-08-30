Cuarenta proyectos en Tenerife para reactivar la economía de la 'Isla vaciada'

El Gobierno de Canarias impulsa cuarenta acciones impulsadas durante este año para reactivar la Isla vaciada que forman los trece municipios de Tenerife con menos de 10.000 habitantes. Es el sentido del proyecto Dinamiza Rural, una de las líneas de la estrategia Laboratorio de Islas Responsables (IRLab) diseñada para combatir la despoblación en el Archipiélago, donde son 46 las entidades de población con estas características. Más de la mitad de las 88 totales.

Coordinador

Jaime Hernández-Abad es el coordinador de este programa, adscrito a Presidencia, dentro de las actuaciones para afrontar el Reto Demográfico. Está directamente enfocada hacia los 74.000 tinerfeños, un 8% de la población, que residen en Arafo, Arico, Buenavista del Norte Fasnia, Garachico, La Guancha, La Matanza, San Juan de la Rambla, El Sauzal, Los Silos, El Tanque, La Victoria y Vilaflor de Chasna.

Iniciativas

Hernández-Abad explica: «Los propios ayuntamientos nos proponen tres iniciativas en el año y nosotros las financiamos». Con un máximo de 15.000 euros por propuesta que se traducen en unos 40.000 de media para cada municipio. La inversión total es algo superior al medio millón de euros. En toda Canarias suman 125 actividades, de ellas 40 en Tenerife, con u presupuesto global para 2025 de 2,5 millones de euros.

Filosofía

El coordinador resume la filosofía: «Se trata de fomentar la economía y el empleo locales para que la gente no se vaya de su pueblo». La entidad pública Gestión del Mundo Rural (GMR) ejecuta el proyecto en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que preside la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y los propios ayuntamientos.

Ejemplos

Hernández-Abad apunta que «han elegido actividades relacionadas con los productos locales de kilómetro 0, la gastronomía, el sector primario y la dinamización de los Mercadillos del Agricultor o la formación». En este marco hay que incluir ejemplos ya desarrollados como la Feria de la Tapa en El Sauzal; Gastrofest Arafo; La Noche en Blanco con el Minichef de Los Silos; Vilaflor Sostenibe; La Guancha en mil sabores o el Brindis Lustral de Garachico. Hernández-Abad valora: «La intención es que la idea, que es pionera este año, tenga continuidad en los próximos porque ha sido un éxito en el sentido de que nace de los municipios, ayuda a dinamizarlos, a sacar los productos de su sector primario y a contribuir a la economía circular de cada uno de ellos».

Estrategia

Dinamiza Rural es uno de los cinco ejes de IRLab de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico para revertir los procesos de despoblación y fragilidad socioeconómica que afectan a buena parte del territorio insular. La mayoría de los 46 municipios de Canarias con menos de 10.000 habitantes comparten realidades como el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios básicos, la escasa actividad económica, la brecha digital y el aislamiento geográfico.

Dinamización

Frente a este panorama, Dinamiza Rural apuesta por una estrategia de dinamización integral que se despliega desde el pasado mayo sobre el terreno y continúa ampliando su alcance hasta final de año. IRLab se articula como marco institucional en cinco grandes áreas: Agenda 2030, Islas Responsables, Innovación en Gestión Migratoria, Innovación Social y Dinamiza Rural.

Sector primario

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, subraya: «Dinamiza Rural contribuye a fortalecer nuestro sector primario, promueve el relevo generacional y diversifica la economía en los pueblos». Concluye: «La revitalización rural pasa también por dignificar la vida en el campo y generar empleo estable en el territorio».

Reto demográfico

El Gobierno de Canarias responde al reto demográfico y propone un nuevo modelo territorial, donde el mundo rural sea un laboratorio vivo de innovación social, económica y cultural. El colofón llegará los próximos 2 y 3 de octubre en el Centro Cultural Guaires de Gáldar con el I Congreso sobre Reto Demográfico. Al camino para superarlo contribuyen iniciativas como Dinamiza Rural.