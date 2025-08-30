Fin al conflicto con el centenar de contratados en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pone fin a un conflicto que mantenía con el centenar de personas que tiene contratadas y que no ocupan plaza de funcionario. El Gobierno local que lidera Leopoldo Afonso (Partido Popular) ha alcanzado un acuerdo que evita un pleito judicial con el personal laboral, en una pugna iniciada en 2023, durante la época en la que era alcalde Marco González (PSOE).

Tras meses de diálogo y trabajo conjunto entre la representación de estos trabajadores y el Gobierno de la ciudad, al fin se ha alcanzado el entendimiento, que genera estabilidad en el centenar de empleados que prestan servicios retribuidos al Consistorio portuense mediante un contrato de trabajo.

La clave ha estado en la aprobación en el último pleno de una modificación presupuestaria por importe de 100.000 euros con la que se garantiza el abono del complemento de productividad correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.

Este paso supone según el equipo que lidera Lepoldo Afonso un «hito» en las relaciones laborales dentro del Ayuntamiento, al reconocer de manera efectiva el esfuerzo del personal en los distintos servicios municipales. Asimismo, el Ayuntamiento anunció el compromiso de que en los presupuestos de 2026 se contemplará financiación suficiente para extender el complemento de productividad tanto al personal funcionario como al personal laboral, «avanzando», tal y como asegura el alcalde, «hacia un modelo de reconocimiento más equitativo y transparente».

Leopoldo Afonso destacó que este acuerdo refleja «el compromiso de este Gobierno con la estabilidad y el reconocimiento de nuestros trabajadores, que son pieza clave en el buen funcionamiento de la ciudad». «Era un conflicto que llevaba demasiado tiempo abierto y ahora podemos decir con orgullo que se ha resuelto con diálogo y responsabilidad», agregó.

El concejal de Hacienda y Gestión del Personal, Pedro Antonio Campos, subraya que el objetivo «siempre ha sido dar una respuesta justa y equilibrada al personal laboral, atendiendo sus reivindicaciones sin perder de vista la sostenibilidad y el diálogo permanente». «Con este acuerdo no solo cerramos un capítulo de tensión laboral, sino que también abrimos una etapa de estabilidad y confianza, dado que 2026 será un año decisivo para consolidar un sistema estable que premie el rendimiento y esfuerzo de todo el personal, bajo criterios objetivos que garanticen la equidad y méritos en el reparto», añadió Campos.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz reafirma su voluntad de «seguir construyendo un marco laboral más justo, moderno y orientado al servicio público de calidad que merece la ciudadanía».