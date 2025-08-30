El Círculo de Empresarios urge a licitar la ampliación de la autopista TF-1

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) urge al Gobierno de Canarias a licitar la ampliación de la autopista del Sur entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Playa de las Américas (Arona). La situación actual de parálisis de este proyecto «está asfixiando la economía de Tenerife y castigando diariamente a la ciudadanía». Por ello, el CEST «exige» que la convocatoria del concurso público para ejecutar esta obra «se lleve a cabo de manera inmediata» y que, con el inicio del nuevo curso político, se desbloquee la actuación, «tal y como ha prometido el actual Ejecutivo autonómico», una obra «que lleva demasiado tiempo en el laberinto de la burocracia».

Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios, denuncia que , «como consecuencia del exceso de burocracia, se lleva más de un año demorando la completa tramitación de este proyecto». Cabrera Amador plantea que «si no se actúa con urgencia, los plazos de este expediente pueden poner en peligro la ejecución de esta obra, que es de vital importancia». A su juicio, «es inaceptable que la lentitud de la administración siga condenando al sur de Tenerife a un colapso crónico. ¿Tenemos qué hacer una nueva declaración de emergencia?».

El presidente de la patronal empresarial sureña reivindica la TF-1 como «una de las arterias principales de nuestra Isla». Por ello, Javier Cabrera defiende que «no ampliar esta vía es hipotecar el presente y el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. No podemos permitir más excusas ni retrasos».

Con tales argumentos, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife «hace un llamamiento firme a las administraciones competentes» para que «actúen con responsabilidad y le den a este problema la importancia que requiere». El CEST advierte que no permanecerá en silencio «mientras se condena al sur de Tenerife al colapso permanente».

En este punto, el Círculo plantea que la situación actual está provocando graves perjuicios en todos los aspectos y «está condicionando la libertad de movimiento de los ciudadanos del Sur». Al tiempo de considerar que «el retraso a la solución de este problema lastra el desarrollo de Tenerife», los empresarios recuerdan «los problemas diarios que sufren miles de residentes y trabajadores, atrapados en atascos interminables que los someten a una tortura psicológica».

El tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Playa de las Américas está sin licitar y debe hacerse con cierta premura, ante el riesgo de la caducidad de la declaración de impacto ambiental que afecta a todo el proyecto, que incluye una obra que , aunque está en uso, debe culminarse este año: el nuevo enlace de Las Chafiras.