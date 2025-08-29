Se busca dinero para ejecutar el proyecto del agua de la prisión Tenerife II

El Ayuntamiento de El Rosario cuenta con el proyecto para independizar el abastecimiento de agua del centro penitenciario Tenerife II de la red municipal y, con ello, garantizar el suministro de la prisión. Su ejecución está a la espera de contar con la financiación que se requiere, según informó el gobierno municipal rosariero.

El alcalde, Escolástico Gil, explicó que el proyecto técnico denominado Conducciones de abastecimiento y saneamiento desde el pozo de La Cañada hasta el Centro Penitenciario Tenerife II está diseñado para garantizar la continuidad del suministro en situaciones de máxima demanda y en escenarios de restricción. El documento fue remitido al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) y al área insular de Carreteras para recabar los informes sectoriales necesarios.

Escolástico Gil incidió en que la ejecución de dicha actuación constituye la solución definitiva para evitar los cortes constantes en el abastecimiento, ya que «permitirá dotar al centro de una red de suministro independiente, favoreciendo la autonomía hídrica necesaria y evitando episodios de déficit como los que se viven en la actualidad». La ejecución de esta obra, proyectada por el Ayuntamiento, se presenta como «la vía adecuada para garantizar la seguridad de abastecimiento de agua del centro penitenciario».

Este es el momento en que «esperamos contar con el apoyo del Estado, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife para cofinanciar una obra que resolverá, de una vez por todas, un problema estructural que continuará sucediendo cada verano, como mínimo», apostilló el regidor Gil Hernández.

Escolástico Gil informó de todo ello al representante de los funcionarios de prisiones que realizan su labor en Tenerife II y coordinador del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), Nacho Fernández, con quien mantuvo ayer un encuentro, al que también asistió el dirigente sindical Pablo Tortajada.

Seguirán las restricciones

Tampm ha comenzado una serie de concentraciones frente al centro penitenciario situado en El Rosario a causa de las restricciones de agua que está sufriendo la prisión. Restricciones que continuarán, según transmitió el representante sindical en consonancia con lo manifestado por el alcalde, hasta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «resuelva una situación que está afectando a la dignidad de los trabajadores y, lo que es más grave, puede hacerlo también a su seguridad».

Nacho Fernández anunció durante la reunión que solicitarán una auditoría interna para determinar el estado de la red interior de agua del centro penitenciario, ante la sospecha de la existencia de «importantes pérdidas de agua de puertas hacia adentro».

En ese sentido, explicó que «no nos cuadran los datos de la aportación de agua que hace el Ayuntamiento de El Rosario con las restricciones que la dirección está imponiendo a internos y funcionarios». Asimismo, informó al alcalde de que continuarán demandando reuniones con la Subdelegación del Gobierno y con el resto de administraciones públicas canarias.

Escolástico Gil expuso su preocupación por las afecciones que pueda sufrir tanto la prisión, pero especialmente por las que puedan afectar a la población de Llano del Moro y de La Esperanza. El regidor enfatizó que «el Ayuntamiento ha estado avisando y trabajando en este tema desde hace años, pero el problema no es que no demos agua a la cárcel, sino que la que aportamos no se puede almacenar en el centro penitenciario porque su depósito no tiene la capacidad suficiente».

En este sentido, destacó que «tampoco sabemos cómo están sus canalizaciones interiores después de los 37 años transcurridos de la implantación de esta prisión sin que el Estado haya hecho nada por resolver este problema».

El coordinador del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), Nacho Fernández, alertó de que «de continuar alargándose en el tiempo esta situación, estoy seguro de que, tarde o temprano, terminará acarreando riesgos importantes de seguridad en el centro penitenciario».

La primera concentración de los trabajadores del centro penitenciario Tenerife II tuvo lugar el lunes pasado, «en protesta por los reiterados y prolongados cortes de suministro de agua que afecta a la prisión tinerfeña desde hace varias semanas». En la actualidad, trabajadores y presos disponen de agua cada día solo entre las 7:00 y las 9:00 horas, de 13:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.