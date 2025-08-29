La alcaldesa de Arona cuestiona el túnel por Montaña Chayofita

La convocatoria de la licitación que realiza la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para elaborar el estudio de mejora de la accesibilidad entre el puerto de Los Cristianos y la autopista del Sur es cuestionada en el municipio. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, entiende que «no es viable» construir un túnel que atraviese la Montaña Chayofita como parte de la vía que conecte el muelle con la rotonda de la avenida Chayofita, la más colapsada de la localidad.

Obras Públicas explicó que el nuevo acceso subterráneo «atravesará un cono volcánico de piroclastos con edificaciones en superficie, lo que exige un estudio detallado de viabilidad técnica y tratamientos previos del terreno para garantizar la seguridad de los edificios e instalaciones existentes».

Fátima Lemes no disimuló que «tengo dudas y miedos, teniendo en cuenta que afectaría a una zona muy delicada, con muchas construcciones y muy transitada». Además de valorar que una obra así se realizará «a largo plazo», la regidora matizó que, «sin ser experta en el tema ni ingeniera, pero conocedora del territorio», si se llevara a cabo esa obra «aunque fuera dentro de diez años, supondría el enterramiento del corazón de Los Cristianos». A su juicio, «no creo que sea una gran opción», pero se mostró partidaria de conocer los estudios técnicos y de viabilidad que se elaboren. «Espero que se verifique que eso no es viable, pero no solo en términos geológicos, sino también sociales, económicos y ambientales».

La alcaldesa de Arona abogó porque las soluciones al caos de tráfico que padece Los Cristianos «empiecen por los proyectos más reales y más efectivos». Es el caso de la vía soterrada entre la avenida Chayofita y la autopista del Sur (TF-1), obra cuyo proyecto y ejecución se encuentra en vías de licitar, apuntó.

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias saca a concurso la redacción del estudio informativo para la mejora de la accesibilidad del puerto de Los Cristianos a la autopista TF-1 con un presupuesto base de licitación de casi 600.000 euros. El objetivo es «actualizar y desarrollar una propuesta integral que responda a los problemas de accesibilidad de esta zona sur de Tenerife».

La construcción del túnel por Montaña Chayofita, «que conectará directamente el muelle con la avenida Chayofita canalizando de forma más eficiente el tráfico generado y atraído por esta infraestructura portuaria», tendría un recorrido algo superior a 600 metros lineales. La obra afectaría a un entorno muy complejo y plagado de viviendas, muchas de ellas edificadas hace 30 años.

Los Cristianos está llamado a ser el nodo de comunicaciones de la zona turística. En la misma avenida Chayofita se proyecta la construcción del Intercambiador –«muy necesario», según la alcaldesa– y la llegada del futuro Tren del Sur. Todo ello debe ser tenido en cuenta en las soluciones que se apliquen para conectar el puerto con la autopista.