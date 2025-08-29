Actividades deportivas extraescolares en Tenerife para 2025-26: cómo no saturar a tus hijos, según los pediatras

Elegir deporte extraescolar suma salud física, socialización y ánimo… siempre que la carga sea razonable.

Las guías que usan los pediatras son claras: mínimo 60 minutos diarios de actividad moderada-vigorosa entre 5 y 17 años y, para evitar sobrecarga, 1 día libre a la semana y 2–3 meses de descanso al año del deporte principal.

Además, mejor variedad que especialización temprana.

A nivel local, Tenerife ofrece programas públicos gratuitos o de bajo coste que encajan con esas pautas. Aquí tienes opciones para el curso 2025/26.

Opciones gratuitas o muy baratas

1) Escuelas Activas (Cabildo de Tenerife) – GRATIS

Programa insular en centros públicos de Primaria y Secundaria: 2 horas semanales de actividad físico-deportiva en horario extraescolar, sin coste para las familias.

El Cabildo abrió inscripciones en junio de 2025 para la VIII edición (curso 2025/26), con al menos 85 grupos previstos, en colaboración con la Consejería autonómica.

2) Escuelas Municipales (Candelaria) – precios simbólicos

El Ayuntamiento ha abierto la inscripción 2025/26 para sus Escuelas Municipales de Fútbol y Baloncesto. Como referencia reciente, en el curso 2024/25 el coste anual por modalidad fue 30€ (60€ fútbol) y gratuitas algunas modalidades autóctonas como lucha canaria, bola canaria o lucha del garrote.

3) Escuelas Deportivas Municipales (Adeje)

Oferta municipal con calendario y modalidades publicadas para 2025/26. Los precios los fija el consistorio por modalidad y curso; se gestionan desde la Concejalía de Deportes.

4) OAD La Laguna – extraescolares deportivas en centros

El Organismo Autónomo de Deportes coordina actividades extraescolares como predeporte, patinaje, baloncesto o multideporte en horario 15:30–17:00 a través de los colegios del municipio. Cada curso publica plazas y cuotas reducidas.

5) Santa Cruz de Tenerife – escuelas y cursos municipales

El Servicio de Deportes mantiene campañas anuales y acceso a instalaciones. En el Complejo Deportivo Santa Cruz hay cursos para menores con tarifas reducidas (por ejemplo, natación infantil abonados por unos 22€/mes). En 2025 la ciudad inauguró el nuevo complejo con piscina y salas polivalentes.

6) Juegos Cabildo de Tenerife (iniciación y competición escolar)

Programa insular con 32 modalidades y participación de miles de escolares cada temporada. No es una clase fija, pero sí un circuito público donde los menores de clubes y colegios compiten con apoyo logístico del Cabildo.

Cómo no saturar, según los pediatras

Evita que el menor entrene más horas por semana que su edad en deporte organizado.

en deporte organizado. Asegura 1 día sin entrenar y planifica bloques de descanso del deporte principal.

y planifica del deporte principal. Vigila señales de alerta: dolor persistente, apatía, bajada de rendimiento o problemas de sueño. Si aparecen, reduce carga y consulta al pediatra.

Los especialistas indican que antes de los 6 años es preferible juego activo y habilidades básicas (correr, saltar, lanzar, nadar) más que ligas regladas.

A partir de Primaria, deportes organizados sí, pero variados; la especialización, mejor en la adolescencia tardía si el propio joven lo desea.

Entorno seguro

Además de la carga física, el contexto debe ser seguro y protector. En 2024 el Cabildo de Tenerife presentó su Protocolo Marco de Protección de la Infancia y Adolescencia en el Deporte Base (alineado con el II Plan Insular de Infancia y Adolescencia 2023–2027), con pautas para clubes y técnicos.

Y en 2025 la Comunidad Autónoma aprobó su Protocolo de actuación frente a la violencia en el deporte para toda Canarias. Ambos documentos buscan entornos seguros y canales de detección y actuación ante situaciones de violencia.