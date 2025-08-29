Actividades deportivas extraescolares en Tenerife para 2025-26: cómo no saturar a tus hijos, según los pediatras
Las guías que usan los pediatras son claras: mínimo 60 minutos diarios de actividad moderada-vigorosa entre 5 y 17 años
Elegir deporte extraescolar suma salud física, socialización y ánimo… siempre que la carga sea razonable.
Las guías que usan los pediatras son claras: mínimo 60 minutos diarios de actividad moderada-vigorosa entre 5 y 17 años y, para evitar sobrecarga, 1 día libre a la semana y 2–3 meses de descanso al año del deporte principal.
Además, mejor variedad que especialización temprana.
A nivel local, Tenerife ofrece programas públicos gratuitos o de bajo coste que encajan con esas pautas. Aquí tienes opciones para el curso 2025/26.
Opciones gratuitas o muy baratas
1) Escuelas Activas (Cabildo de Tenerife) – GRATIS
Programa insular en centros públicos de Primaria y Secundaria: 2 horas semanales de actividad físico-deportiva en horario extraescolar, sin coste para las familias.
El Cabildo abrió inscripciones en junio de 2025 para la VIII edición (curso 2025/26), con al menos 85 grupos previstos, en colaboración con la Consejería autonómica.
2) Escuelas Municipales (Candelaria) – precios simbólicos
El Ayuntamiento ha abierto la inscripción 2025/26 para sus Escuelas Municipales de Fútbol y Baloncesto. Como referencia reciente, en el curso 2024/25 el coste anual por modalidad fue 30€ (60€ fútbol) y gratuitas algunas modalidades autóctonas como lucha canaria, bola canaria o lucha del garrote.
3) Escuelas Deportivas Municipales (Adeje)
Oferta municipal con calendario y modalidades publicadas para 2025/26. Los precios los fija el consistorio por modalidad y curso; se gestionan desde la Concejalía de Deportes.
4) OAD La Laguna – extraescolares deportivas en centros
El Organismo Autónomo de Deportes coordina actividades extraescolares como predeporte, patinaje, baloncesto o multideporte en horario 15:30–17:00 a través de los colegios del municipio. Cada curso publica plazas y cuotas reducidas.
5) Santa Cruz de Tenerife – escuelas y cursos municipales
El Servicio de Deportes mantiene campañas anuales y acceso a instalaciones. En el Complejo Deportivo Santa Cruz hay cursos para menores con tarifas reducidas (por ejemplo, natación infantil abonados por unos 22€/mes). En 2025 la ciudad inauguró el nuevo complejo con piscina y salas polivalentes.
6) Juegos Cabildo de Tenerife (iniciación y competición escolar)
Programa insular con 32 modalidades y participación de miles de escolares cada temporada. No es una clase fija, pero sí un circuito público donde los menores de clubes y colegios compiten con apoyo logístico del Cabildo.
Cómo no saturar, según los pediatras
- Evita que el menor entrene más horas por semana que su edad en deporte organizado.
- Asegura 1 día sin entrenar y planifica bloques de descanso del deporte principal.
- Vigila señales de alerta: dolor persistente, apatía, bajada de rendimiento o problemas de sueño. Si aparecen, reduce carga y consulta al pediatra.
Los especialistas indican que antes de los 6 años es preferible juego activo y habilidades básicas (correr, saltar, lanzar, nadar) más que ligas regladas.
A partir de Primaria, deportes organizados sí, pero variados; la especialización, mejor en la adolescencia tardía si el propio joven lo desea.
Entorno seguro
Además de la carga física, el contexto debe ser seguro y protector. En 2024 el Cabildo de Tenerife presentó su Protocolo Marco de Protección de la Infancia y Adolescencia en el Deporte Base (alineado con el II Plan Insular de Infancia y Adolescencia 2023–2027), con pautas para clubes y técnicos.
Y en 2025 la Comunidad Autónoma aprobó su Protocolo de actuación frente a la violencia en el deporte para toda Canarias. Ambos documentos buscan entornos seguros y canales de detección y actuación ante situaciones de violencia.
