Tenerife recupera su laurisilva contra los incendios en las medianías

Tenerife recupera su laurisilva como herramienta contra los incendios forestales en las medianías. El área de Medio Natural del Cabildo encarga a la empresa pública Gesplan un proyecto para sustituir el pino radiata o californiano, importado, por especies autóctonas de monteverde como la faya, el brezo o el codeso, mucho más resistentes al fuego por su humedad y adaptación al suelo.

Corredores verdes

La medida, que creará una especie de corredores verdes entre las masas arbóreas, se toma en las zonas afectadas por el gran siniestro del verano de 2023 y la primera fase, la dirección de los trabajos, con un plazo de ejecución de 27 meses, se dota con 580.000 euros. Las actuaciones incluyen las labores de selvicultura integral de pinares, los trabajos técnicos para el control de productos forestales y los complementarios de restauración en las áreas hoy ocupadas por las especies foráneas.

Rehabilitación

La consejera Blanca Pérez explica que «tras el incendio de hace dos años se ha avanzado en la rehabilitación de la zona afectada recuperando la vegetación, protegiendo el suelo y reconstruyendo infraestructuras». Sin embargo, apunta, «quedan por delante trabajos de gran envergadura y complejidad técnica». Se trata de los tratamientos selvícolas en pinares de repoblación y la tarea de protección y gestión sostenible de los montes en sus vertientes de pistas forestales o trabajos en laderas.

Eliminación complicada

Pérez subraya que «debemos abordar la eliminación del pino radiata en las zonas de mayor dificultad, por las elevadas pendientes, así como complicaciones de acceso y saca de restos, lo que nos obliga a una cuidadosa programación de los trabajos».

Sustitución

La consejera explica que «el objetivo es sustituir el pino radiata, muy inflamable, por especies del monteverde, más resistentes al fuego». Para lograr ese objetivo resulta necesario realizar una serie de trabajos forestales de apoyo o complementarios a los propios tratamientos selvícolas integrales en masas de radiata y su posterior restauración con monteverde. De ahí el encargo a Gesplan.

Tres ejes

Los trabajos a realizar se focalizan en tres ejes. El primero, la dirección de obra colegiada y externa de la selvicultura integral de pinares, incluidas las actuaciones en zonas de pino radiata de compleja operatividad;la selvicultura de protección en el entorno del Paisaje Protegido de Las Lagunetas y la mejora integral de masas de pinar canario de repoblación.

Control

En segundo lugar se desarrollarán trabajos técnicos especializados para el control de productos forestales obtenidos de tratamientos selvícolas. Esos productos de la restauración del área incendiada se ponen a disposición con subvenciones en especie, aprovechamientos vecinales y subastas.

Restauración

Por último, se llevará a cabo la restauración del monteverde en las áreas ocupadas por pino radiata. El objeto del encargo incluye la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de un vivero de planta forestal en el Centro Ambiental de Aguamansa (La Orotava) y la dirección de obra en la construcción del mismo, así como labores técnicas especializadas para trabajos en infraestructuras asociados a las redes hidráulicas gestionadas por el servicio técnico de Planificación y Proyectos Forestales del Cabildo.

La visión técnica

Las ingenieras de Montes, Adela Conde –una de las ocho responsables de extinción de incendios del Cabildo de Tenerife- y Esther Pérez explican sobre el terreno, en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas (El Rosario) cómo los trabajos realizados en la última década con el monteverde de la Isla han servido para frenar el fuego y facilitar las tareas de extinción. Esos tratamientos selvícolas en unas 719 hectáreas tendrán ahora continuidad. Conde subraya: «Se ha trabajado y se trabaja para sustituir especies importadas por las de monteverde, que retienen la humedad, son más resistentes al fuego y también mejoran el suelo y evitan la erosión». Laurisilva y fayal-brezal forman el monteverde en Tenerife que incluye árboles tan emblemáticos como el laurel, el barbusano o el acebiño.

La especie importada

El pino radiata, también llamado californiano, puede alcanzar los 25 metros de alto y las tres toneladas de peso, lo que supone un peligro para las personas por su posible caída tras incendios como el de 2023. Estos árboles de gran porte tienen una escasa resistencia al fuego y a las condiciones meteorológicas, por lo que ocupan áreas sensibles y de riesgo.

Repoblación fallida

Entre 1946 y 1972 se produjo una intensa repoblación de pino californiano con fines productivos en la Isla, llegando a plantarse unas 2.000 hectáreas principalmente en zonas, precisamente, de monteverde. Con el paso de los años, los pinares foráneos fueron perdiendo paulatinamente fortaleza hasta generar un problema durante los incendios forestales por su alta densidad y por afectar a la seguridad de las personas. Existen unas 300 hectáreas de pino radiata en Tenerife. El objetivo ahora es propiciar un cambio de ciclo y que lo sustituido, el monteverde, sustituya a su vez al importado.