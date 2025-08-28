Tenerife lucha contra las imprudencias: 130 denuncias en la Corona Forestal en solo una semana

El dispositivo de vigilancia y seguridad puesto en marcha la semana pasada por el Cabildo de Tenerife en la Corona Forestal de la Isla registra 130 denuncias en apenas siete días. El operativo, integrado por los agentes insulares de Medio Ambiente en colaboración con la Guardia Civil -esta semana se incorpora la Policía Canaria- tramita 40 actas por distintas infracciones al Medio Ambiente y 86 por incumplimientos de la normativa en el tráfico de vehículos.

Tráfico

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica que las denuncias de tráfico se deben principalmente al mal estacionamiento de los coches en la calzada, sobre todo en las vías que conducen a Parque Nacional del Teide. Además, de esas denuncias 44 han sido impuestas a quads. Pérez añade: «Se ha denunciado a varios de esos conductores de quads al circular por pistas no autorizadas y también a los usuarios de bicicletas que transitaban por senderos donde está prohibido hacerlo». También se han realizado denuncias por estacionar el vehículo obstaculizando la entrada de pistas forestales en una situación de alerta por riesgo de incendio forestal como a que ha tenido la Isla durante la mayor parte de agosto.

Invasión

Los incidentes en zonas protegidas han sido múltiples desde hace tiempo, pero el origen directo del dispositivo más reciente es la moda de la invasión de los miradores, caso de Chipeque (Santa Úrsula), Chimague (Arafo) y Ayosa (La Orotava), sobre todo el amanecer y al atardecer con la bella estampa del Teide de fondo. La masificación es todavía mayor durante estos meses de verano.

'Selfies'

Pero, por desgracia, obtener el mejor selfie en redes sociales equivale muchas veces a saltarse precintos para acceder a zonas prohibidas de estos espacios naturales protegidos o dejar un reguero de basura, incluidas cientos de colillas. Cabe recordar que en caso de alerta por incendio forestal como la que se ha determinado durante casi todo este mes no se permite fumar en estos lugares. Incluso se han detectado usos incorrectos como instalar sillas de picnic o casetas de campaña en entornos protegidos.

Facultados

El Cabildo recuerda que los agentes insulares de Medio Ambiente están facultados para denunciar a las personas y vehículos que no cumplan las normas y esos expedientes se trasladan posteriormente a la Dirección General de Tráfico (DGT) que es el ente estatal encargado de sancionar.

Complejidad

Blanca Pérez explica que «es un asunto complejo que requiere una respuesta coordinada desde diferentes administraciones». Por eso van a solicitar una reunión con la Subdelegación del Gobierno, ya que la Delegación tiene las competencias para la regulación del tráfico. En cualquier caso, subraya Blanca Pérez, «vamos a seguir trabajando para evitar que se produzcan aglomeraciones y se dañe al medio ambiente, además de que cualquier conducta que incumpla las normas será denunciada».

Teide

Las últimas denuncias en redes sociales respecto a nuevos incumplimientos de la normativa en el Parque Nacional del Teide, las valora Blanca Pérez como comportamientos inadecuados objeto de denuncia acciones que cumplen con la legalidad. En el primer caso está el peluquero belga que prestaba sus servicios en medio de la calzada del Parque Nacional y cuyo expediente tramita la Dirección General de Tráfico. Sobre la polémica con el anuncio de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Pérez puntualiza y da garantías de que «se tramitaron todos los permisos y la música que acompaña al vídeo no se tocó en directo. Es decir, que se ha hecho todo conforme a la normativa vigente».

Competencias

El Cabildo de Tenerife continúa a la espera del decreto de la Comunidad Autónoma que le permita acceder a las competencias completas en la gestión del Parque Nacional del Teide. Es decir, que pasen de delegadas como ahora a transferidas por el Gobierno Autónomo. Se anunció para el pasado enero pero casi ocho meses después no se ha concretado. En paralelo, continúa sin desarrollarse el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)–el vigente data de 1992– cuyo borrador parece que duerme el sueño de los justos.

Mensaje

La consejera Pérez avisa a imprudentes o mal intencionados con este contundente mensaje:«No vamos a permitir que se invadan los espacios naturales ni que se ponga en peligro a las personas. Estamos hablando de protección del territorio y de seguridad».