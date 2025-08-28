Cumplir años en Tenerife tiene premio: los regalos de las grandes marcas para ti

Cumplir años puede valer más que una tarta y unas velas: si te adelantas y te das de alta en los clubes de fidelización adecuados, tu día se convierte en una ruta de regalos, vales y precios especiales.

En Tenerife muchas marcas activan ventajas el día del cumpleaños o durante una ventana de canje (desde 24 horas hasta todo el mes), que van desde un café y una porción de tarta hasta cheques de entre 6 y 18 euros, upgrades o packs de ocio.

La contrapartida es simple: registro previo, fecha de nacimiento verificada, app o tarjeta del club y, casi siempre, DNI en caja. Algunas ofertas exigen compra mínima o están ligadas a niveles de socio, otras se reservan para fiestas infantiles con número de asistentes.

Organizado con tiempo, tu cumpleaños puede ser también un pequeño plan de ahorro.

Regalos para ti

IKEA Family (La Laguna y Adeje).- Café y tarta gratis en su restaurante el día del cumpleaños, más descuentos especiales con la tarjeta IKEA Family. Starbucks Rewards (Santa Cruz, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz).- Detalle o bebida de cumpleaños para socios registrados en la app. H&M Member (Santa Cruz, La Laguna, Adeje).- Cupón digital de cumpleaños con descuento, canjeable en tienda o web. KIKO Milano (Santa Cruz, La Laguna, Adeje).- Regalo exclusivo de cumpleaños a través de su programa KIKO ME. The Body Shop (Santa Cruz, La Laguna).- Vale de 5 € por tu cumpleaños, canjeable en compras. Pandora Club (Santa Cruz y centros comerciales).- 10 € de descuento por cumpleaños (con compra mínima de 79 €). Cortefiel / Springfield / Women’secret (varios CC en Tenerife).- Cheques de 6–18 € en el mes de tu cumpleaños según la marca y nivel del club. Cine Yelmo La Villa Orotava.- Entradas y menú con descuento durante tu mes de cumpleaños para socios MovieYelmo. Multicines Tenerife (La Laguna).- Promoción infantil: el cumpleañero entra gratis en packs de cumpleaños (mínimo de invitados). Aqualand Costa Adeje / Loro Parque (Puerto de la Cruz).- Celebraciones con entrada y menús especiales para grupos de cumpleaños.

Cómo aprovecharlos al máximo