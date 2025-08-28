Cumplir años en Tenerife tiene premio: los regalos de las grandes marcas para ti
En la isla muchas marcas activan ventajas el día del cumpleaños o durante una ventana de canje
Cumplir años puede valer más que una tarta y unas velas: si te adelantas y te das de alta en los clubes de fidelización adecuados, tu día se convierte en una ruta de regalos, vales y precios especiales.
En Tenerife muchas marcas activan ventajas el día del cumpleaños o durante una ventana de canje (desde 24 horas hasta todo el mes), que van desde un café y una porción de tarta hasta cheques de entre 6 y 18 euros, upgrades o packs de ocio.
La contrapartida es simple: registro previo, fecha de nacimiento verificada, app o tarjeta del club y, casi siempre, DNI en caja. Algunas ofertas exigen compra mínima o están ligadas a niveles de socio, otras se reservan para fiestas infantiles con número de asistentes.
Organizado con tiempo, tu cumpleaños puede ser también un pequeño plan de ahorro.
Regalos para ti
- IKEA Family (La Laguna y Adeje).- Café y tarta gratis en su restaurante el día del cumpleaños, más descuentos especiales con la tarjeta IKEA Family.
- Starbucks Rewards (Santa Cruz, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz).- Detalle o bebida de cumpleaños para socios registrados en la app.
- H&M Member (Santa Cruz, La Laguna, Adeje).- Cupón digital de cumpleaños con descuento, canjeable en tienda o web.
- KIKO Milano (Santa Cruz, La Laguna, Adeje).- Regalo exclusivo de cumpleaños a través de su programa KIKO ME.
- The Body Shop (Santa Cruz, La Laguna).- Vale de 5 € por tu cumpleaños, canjeable en compras.
- Pandora Club (Santa Cruz y centros comerciales).- 10 € de descuento por cumpleaños (con compra mínima de 79 €).
- Cortefiel / Springfield / Women’secret (varios CC en Tenerife).- Cheques de 6–18 € en el mes de tu cumpleaños según la marca y nivel del club.
- Cine Yelmo La Villa Orotava.- Entradas y menú con descuento durante tu mes de cumpleaños para socios MovieYelmo.
- Multicines Tenerife (La Laguna).- Promoción infantil: el cumpleañero entra gratis en packs de cumpleaños (mínimo de invitados).
- Aqualand Costa Adeje / Loro Parque (Puerto de la Cruz).- Celebraciones con entrada y menús especiales para grupos de cumpleaños.
Cómo aprovecharlos al máximo
- Regístrate con antelación: algunas cadenas piden estar inscrito semanas antes del cumpleaños.
- Comprueba validez: muchas promos duran solo el día D, otras la semana o el mes entero.
- Revisa condiciones: cheques con compra mínima, fiestas infantiles con número de invitados, o exclusión de franquicias/corners.
- Identificación: casi siempre piden el DNI junto al cupón digital.
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- La calle más cara de Canarias para comprar una vivienda está en Tenerife
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo