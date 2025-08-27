Titsa refuerza la línea 121 para acudir a la Romería de San Agustín, en Arafo

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza la línea 121(Candelaria - La Viuda - El Socorro - Polígono de Güímar - La Hidalga - Arafo -Estación Güímar) con motivo de la Romería de San Agustín, en Arafo, el próximo sábado 30 de agosto.

La línea 121 realizará salidas desde el Polígono de Güímar a las 22:00, 23:10, 00:30 y 01:15 horas y, desde Arafo, saldrán guaguas a las 22:20, 23:30, 00:45 y 01:30 horas.

Titsa recomienda el uso de la guagua para acudir a la romería, con un desplazamiento cómodo y seguro, evitando las dificultades de la búsqueda de aparcamiento y la saturación de las vías.

Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.