Titsa refuerza la línea 121 para acudir a la Romería de San Agustín, en Arafo
El próximo sábado 30 de agosto habrá más conexiones entre el Polígono de Güímar y Arafo
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza la línea 121(Candelaria - La Viuda - El Socorro - Polígono de Güímar - La Hidalga - Arafo -Estación Güímar) con motivo de la Romería de San Agustín, en Arafo, el próximo sábado 30 de agosto.
La línea 121 realizará salidas desde el Polígono de Güímar a las 22:00, 23:10, 00:30 y 01:15 horas y, desde Arafo, saldrán guaguas a las 22:20, 23:30, 00:45 y 01:30 horas.
Titsa recomienda el uso de la guagua para acudir a la romería, con un desplazamiento cómodo y seguro, evitando las dificultades de la búsqueda de aparcamiento y la saturación de las vías.
Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- La calle más cara de Canarias para comprar una vivienda está en Tenerife
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Los aranceles de Trump acaban con el vuelo directo de Tenerife a Nueva York