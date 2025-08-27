Preocupa en Agache la ambigüedad de la alcaldesa sobre los parques eólicos

La Plataforma Ecomarca para la Defensa del Sureste de Tenerife traslada al Ayuntamiento de Güímar su preocupación por la «postura ambigüa» de la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, respecto a la construcción de los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II en Agache. Tras el pronunciamiento público de la regidora al respecto, en el que no muestra de forma explícita su rechazo a tales obras –algo que sí han expresado el Pleno y la ciudadanía–, hay «una profunda preocupación entre los colectivos vecinales y ecologistas». La actitud de la alcaldesa es «una maniobra para restar importancia al rechazo vecinal y abrir la puerta a la empresa promotora, Disa», sostiene este grupo social.

El Pilón I (Fasnia), de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II (Güímar), de 8,5 y dos aerogeneradores, son los dos parques eólicos que promueve Disa Energía Renovable con una inversión de 22,3 millones de euros (14,3 y 8, respectivamente). Ocuparán 181 parcelas y para el transporte de la energía proyecta 24 torretas desde Fasnia hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta enlazar con la subestación del Polígono Industrial Valle de Güímar.

Con los votos a favor de Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSOE) y Unidas Sí Podemos (USP), el Pleno del Ayuntamiento de Güímar acordó, el 21 de abril pasado, instar al Gobierno de Canarias a denegar la autorización administrativa para construir los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II, cuyo emplazamiento está previsto en Fasnia y Güímar, respectivamente. El Partido Popular (PP) votó en contra y Nueva Canarias (NC) se abstuvo. Carmen Luisa Castro, portavoz ‘popular’ –entonces en la oposición–, justificó ese voto contrario al informe desfavorable al parque eólico que sustenta el posicionamiento del grupo de gobierno en que «no se ajusta a la realidad técnica del proyecto», «exagera la superficie de afección», «los apoyos de la línea aérea están fuera del suelo protegido», «no afecta al Malpaís de Güímar» y la empresa «ha delimitado un área mayor solo para estudios ambientales, no como la ocupación que alega el Ayuntamiento», apuntó ante el Pleno.

La regidora sostiene que el proyecto no afecta a zonas protegidas y acusa a sus predecesores de mentir

En el periodo de alegaciones, Ecomarca recuerda que fueron presentadas más de 80 alegaciones para avalar la petición de que se deniegue la autorización a estos parques eólicos. Sion embargo, el colectivo social entiende que Carmen Luisa Castro «ha manifestado públicamente su predisposición a facilitar la instalación de los parques, al considerar que el mayor impacto sería el visual, aunque la zona está despoblada». Además, «expresó su deseo de reunirse con la empresa promotora para obtener beneficios para Güímar». Desde la perspectiva de este grupo, «no es admisible que se priorice una supuesta negociación con una empresa privada por encima del derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan a su territorio. Exigimos claridad, coherencia y respeto institucional», afirma la Plataforma.