Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje

Socorristas de Puerto de la Cruz han alertado en sus redes sociales de una nueva imprudencia ocurrida por unos bañistas en la costa de Tenerife. En una publicación en su cuenta de Instagram, se puede ver a dos bañistas en apuros en la zona de roca que, mientras intentan salir del mar, son arrastrados por el oleaje.

Junto al vídeo, un mensaje clarificador: "Este es el motivo por el que tenemos que cerrar el acceso: irresponsabilidad y temeridad sobre todo de turistas".

Precisamente, el colectivo ya había aviso desde este martes que se esperaban olas de más de dos metros en la costa noroeste y solicitaba precaución en la costa.

Cierre de playas

En concreto, Puerto de la Cruz procedió este martes al cierre de las playas del Castillo y del Charcón debido al mar estado del mar.

Además, este miércoles también se ha cerrado la Playa de San Telmo por el fuerte oleaje.