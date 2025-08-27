La Fiscalía ve delito en la cadena de negligencias del peor episodio de contaminación en una playa de Tenerife

Una cadena de negligencias en el saneamiento y los vertidos al mar de aguas residuales provocaron el peor episodio de contaminación en una playa de Tenerife. Es la conclusión de la denuncia que ha presentado la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia tinerfeña contra cinco cargos públicos y un técnico por el cierre durante 349 días (entre el 3 de julio de 2024 y el 17 de junio de este 2025) de Playa Jardín, la principal zona de baño del municipio de Puerto de la Cruz, por la presencia de bacterias fecales en sus aguas.

La fiscal Francisca Sánchez ve indicios de un delito contra el medio ambiente en la actuación de Marco González, exalcalde de Puerto de la Cruz (PSOE) hasta el 16 de agosto del año pasado, los actuales concejales de este municipio David Hernández y Alberto Cabo (ambos de Asamblea Ciudadana Portuense); la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez (Coalición Canaria); y el exconsejero de Turismo y Medio Ambiente del Cabildo Alberto Bernabé (CC).

Lista de denunciados

En la lista de denunciados también aparece un técnico superior, tal y como confirmaron fuentes del ministerio público a EL DÍA: Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, entidad dependiente de la Corporación insular tinerfeña.

📽🔴 Cierran Playa Jardín en Puerto de la Cruz por contaminación con aguas residuales pic.twitter.com/QvIcwScdI6 — El Día (@eldia) July 4, 2024

La Fiscalía abrió la investigación en agosto de 2024, un mes después de que se prohibiera el baño en este complejo de tres calas de arena negra por la amenaza a la salud que suponían los altos índices de bacterias fecales. Abrió las pesquisas después de que el 23 de julio recibiera un escrito sobre la contaminación en esta playa por parte de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales. Luego las amplió seis meses más.

Relación de hechos

En la relación de hechos que motivan la denuncia, presentada en los juzgados de Puerto de la Cruz, la fiscal de Medio Ambiente acusa de graves desatenciones al Ayuntamiento de la ciudad turística. Por un lado, apunta a las "importantes carencias" en la red de saneamiento municipal, que afectan de forma especial al barrio de Punta Brava, situado justo al lado de Playa Jardín.

En Punta Brava "hay bastantes viviendas que no están conectadas a la red de saneamiento", que se encarga de recoger las aguas residuales y trasladarlas a las depuradoras que las tratan para eliminar totalmente o parcialmente la contaminación.

Un socorrista retira la cinta cuando se levantó la prohibición de bañarse en Playa Jardín, Puerto de la Cruz, el pasado 17 de junio. / Arturo Jiménez

Estas viviendas, según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, "realizan el vertido de aguas domésticas a un pozo negro". El ministerio público recuerda que la gestión de las infraestructuras son competencia de los ayuntamientos, conforme a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Responsabilidad del Ayuntamiento

La denuncia también responsabiliza al Consistorio portuense, sobre todo durante la etapa en que fue alcalde Marco González (en todo el mandato 2019-2023 y el primer año del que está en curso 2023-2027), de los vertidos de aguas negras sobre Playa Jardín de las estaciones de bombeo de El Caletón y Playa Chica.

Para estos vertidos, que se producen al saturarse estas estaciones de impulsión, "nunca se solicitó la previa y preceptiva autorización por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz". Es más, la Fiscalía de Medio Ambiente recuerda que la Agencia de Protección del Medio Natural, dependiente del Gobierno de Canarias, le impuso sanciones al Consistorio portuense "por los vertidos a través de los aliviaderos" de estas estaciones, "sin que conste que el Ayuntamiento haya solicitado la legalización de los mismos".

El documento remitido a los juzgados detalla que estas estaciones de El Caletón y Playa Chica "carecen de tratamiento previo a los aluvios" y que existen "constancias documentales" de que entre enero y junio de 2024 arrojaron aguas contaminantes al mar sin el menor tratamiento y sin autorización.

Obligación de control

"Es el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el que debe velar", asegura la fiscal Francisca Sánchez, por que las zonas de baño de su término municipal como Playa Jardín "se mantengan en condiciones de limpieza, higiene y salubridad, vigilando los puntos de vertido cercanos para evitar la contaminación de las aguas, cumpliendo de forma estricta con la obligación de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales, identificando la causa y los focos de contaminación y atajándolos dentro de su competencia".

Manifestación contra los vertidos en Playa Jardín celebrada en Puerto de la Cruz el 23 de marzo de este año. / María Pisaca

La Fiscalía de Medio Ambiente, sin embargo, cree que el Consistorio norteño no cumplió con estas obligaciones legales, que desembocaron, junto a otras deficiencias e incumplimientos, en una degradación progresiva de la calidad de las aguas de Playa Jardín de la que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias alertó en repetidas ocasiones, en especial a partir del año 2021.

Aunque el Ayuntamiento desaconsejó bañarse en Playa Jardín a partir del 3 de julio de 2024, en virtud de una advertencia de Salud Pública emitida 13 días antes, el ministerio público asegura en su denuncia que los indicadores microbiológicos indicaban una "calidad insuficiente de las aguas" desde antes, al menos desde marzo de ese mismo año 2024, por contaminación fecal.

Consejo Insular de Aguas

La fiscal de Medio Ambiente también apunta al Consejo Insular de Aguas (CIATF), una entidad pública dependiente del Cabildo de Tenerife. En las conclusiones de su investigación, asegura que desatendió sus obligaciones de vigilancia de los vertidos y de mantenimiento de las conducciones.

En concreto, culpa al CIATF de "no aportar" datos a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sobre el programa de vigilancia y control del caudal de los vertidos. Tampoco aportó datos sobre la calidad estructural de las conducciones de vertido, principalmente el emisario submarino que arroja al mar las aguas pretratadas en la depuradora de Punta Brava, que recoge el afluente residual de los municipios de Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Orotava y parte de La Guancha.

La rotura del emisario

La denuncia del ministerio público culpa asimismo al Consejo Insular de Aguas de falta de diligencia a la hora de reparar una rotura detectada en este mismo emisario submarino de la depuradora comarcal. Francisca Sánchez recuerda que el 10 de julio de 2020, cuatro años antes del cierre al baño de Playa Jardín, el CIATF comunica al Gobierno canario que en una inspección submarina se detecta la existencia de una fuga cuya reparación no comenzó a hacerse hasta junio de 2023.

"Tras el cierre de Playa Jardín, lo único que ha hecho el CIATF son reparaciones provisionales del emisario submarino hasta que se pueda acometer la reparación definitiva, que implicaría entre otras muchas actuaciones la sustitución de un tramo de unos 240 metros, ya que se trata de una infraestructura obsoleta", expone.

La Fiscalía añade otros problemas derivados de la que en su opinión es una negligente actuación del Consejo, como la falta de depuración de la planta de Punta Brava y el uso excesivo de cloro para eliminar bacterias y virus. "El uso de cloro para el tratamiento de aguas residuales puede tener riesgos, sobre todo si el agua residual no recibió tratamiento suficiente".

Delito

Estos son los principales hechos por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia tinerfeña considera que las seis personas denunciadas pudieron cometer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificados en el Código Penal en los artículos 325 al 331. Las penas de prisión en el caso de condena firme por este delito oscilan entre seis meses y tres años.