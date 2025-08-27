No es un decorado de 'El señor de los anillos': el rincón secreto de Tenerife que enamora a sus visitantes

En Tenerife, a muy pocos minutos del mirador del Pico del Inglés, en pleno Parque Rural de Anaga, se esconde un rincón que parece sacado de la fantasía.

Al adentrarse en el camino viejo, flanqueado por muros tapizados de musgo y cubierto por una bóveda natural de ramas de la laurisilva, uno tiene la sensación de haber cruzado a otro mundo.

La escena recuerda a los pasadizos húmedos y verdes de El Señor de los Anillos, o a los senderos en penumbra del Bosque Prohibido de Harry Potter. No es un set de rodaje, sino un fragmento de la antigua carretera excavada en la roca, que hoy se recorre a pie como si fuera un portal hacia la magia de Tenerife.

Camino Viejo / Flickr

Dónde está

El paraje se encuentra junto al Mirador de Pico del Inglés, uno de los balcones paisajísticos de Anaga. La carretera de acceso es la TF-114, un ramal que parte de la TF-12 y que lleva al mirador.

A escasos metros, un desvío sin salida conduce al tramo antiguo donde aparecen los célebres muros tapizados de musgo.

Ese corredor, conocido popularmente como “túnel de las Hadas”, es una antigua carretera horadada en el corte de la montaña y flanqueada por paredes verticales cubiertas de musgo y vegetación: la escena que inunda redes y portadas de guías de viaje.

Hoy se recorre a pie (el acceso motorizado está limitado), lo que contribuye a que conserve su encanto selvático.

Cómo llegar sin perderte lo mejor

El entorno pertenece al Parque Rural de Anaga, espacio protegido y Reserva de la Biosfera desde junio de 2015 por la UNESCO, un macizo montañoso húmedo cubierto de laurisilva y salpicado de caseríos tradicionales.

La presencia constante de los vientos alisios explica la niebla frecuente, la humedad y, en consecuencia, el musgo que tapiza los muros.

Para llegar hasta allí:

Desde La Laguna : sube por la TF-12 hacia la cumbre de Anaga. Poco después de Cruz del Carmen , toma el desvío TF-114 hasta el mirador. El camino viejo comienza en un ramal señalizado como “sin salida” , a muy corta distancia del propio mirador.

: sube por la TF-12 hacia la cumbre de Anaga. Poco después de , toma el desvío hasta el mirador. El comienza en un ramal señalizado como , a muy corta distancia del propio mirador. A pie y con calma: es un paseo breve y llano por el tramo antiguo; muchos viajeros combinan la parada con el propio mirador y con senderos señalizados cercanos (red PR-TF).

Por qué enamora

Este enclave reúne, en unos pocos metros, lo que define a Anaga: geología tallada, verde antiguo y atmósfera de niebla que a ratos abre y deja ver el mar y los barrancos.

Y porque, tras el paseo por los muros de musgo, el mirador del Pico del Inglés regala panorámicas que, en días claros, abarcan desde los Roques de Anaga y Santa Cruz hasta el Teide… e incluso otras islas.