Dávila reclama que el dinero de Tenerife se invierta en la Isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, reclama que el dinero que generan los tinerfeños se gaste en la Isla. Por ello, aclara que «ya hemos tenido que hacer frente a un plan económico-financiero en este ejercicio y, si es necesario para que el remanente revierta en inversiones para la gente de aquí, lo volveremos a hacer». Junto a Cristina Valido, diputada nacional de Coalición Canaria, anuncian un frente común en este sentido para instar al Gobierno de España a «flexibilizar la regla de gasto fiscal». Ambas protagonizan un encuentro de trabajo en el Palacio Insular para abordar asuntos estratégicos de interés en el que, además, consensuan, entre otras cosas, la exigencia de la creación del órgano de gestión de los aeropuertos con participación insular, así como la reclamación al Estado de un mayor control de los productos fitosanitarios en las aduanas de la Isla y de Canarias para evitar problemas como el de la filoxera de la vid.

Respecto a la regla de gasto, Dávila y Valido critican que el Ejecutivo estatal impida gastar los remanentes de tesorería a las administraciones canarias «mientras le condona la deuda a Cataluña». La diputada nacional sostiene que, «una vez más, se pretende tratar a todo el mundo igual y no somos iguales». Destaca que «Canarias ha cumplido y tiene una deuda perfectamente asumible y gestionable, sin que le resuelva gran cosa que se la financien». Valido mantiene que «lo importante para Canarias es modificar una regla de gasto que hace que instituciones como los cabildos de Tenerife o La Palma, con todas las necesidades que tienen, no puedan usar sus remanentes». La nacionalista considera «absurdo que mientras están descontando miles de millones de euros de deuda a otros lugares y acordando unas financiaciones especiales, no se da respuesta a las necesidades que tiene un territorio como Canarias, que de verdad sí es singular».

Rosa Dávila incide y alude a que el Gobierno de España aprobará la semana próxima «una quita de la deuda de Cataluña, y ese dinero se le resta a los canarios y a los tinerfeños de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestros servicios sociales y de nuestras inversiones en infraestructuras». Al mismo tiempo, valora que «se nos pretende impedir que gastemos nuestro propio dinero al no haber Presupuestos Generales del Estado» La presidenta del Cabildo zanja: «Ustedes ya saben muy bien cuál es mi posición: el dinero de Tenerife se queda en Tenerife». El Cabildo de la Isla, recuerda, «se ha gastado la totalidad del que tenía en los tinerfeños y no va a ir a financiar a los catalanes ni sus inversiones ni sus deudas». Incide en que «lo anticipé el año pasado, cuando nos gastamos todo el dinero que teníamos. Eso nos obligó a hacer un plan económico-financiero este año y el que viene haremos otro, si hace falta».

Aeropuertos

Rosa Dávila expresa su «preocupación» por «la situación que atraviesa Aena». Considera «necesario un órgano de control –ya está recogido en el Estatuto de Autonomía–» con «una gestión compartida de puertos y aeropuertos». La presidenta insular explica que «ya lo tenemos en los puertos y, ahora, lo necesitamos en los aeropuertos canarios». A su juicio, «no es razonable que nos enteremos de una subida de tasas, que afecta a todos los tinerfeños y canarios, por los medios de comunicación».

Consensuan reclamar al Gobierno de España la participación insular en el órgano de gestión de los aeropuertos

Cristina Valido, por su parte, indica que «es muy urgente la reunión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el Gobierno de Canarias» para «hablar del órgano en el que participen las administraciones canarias, cuya función será la planificación y la gestión de nuestros aeropuertos». Ambas dirigentes nacionalistas coinciden en la mala imagen ofrecida por Aena en Tenerife: «Nosotros podemos colaborar y ayudar para que quienes pasan por esos aeropuertos no se lleven la fatal imagen de ahora». Ahondan en que «no puede ser que nos enteremos por la prensa de que una empresa de jardines quiebra, sus empleados se quedan en la calle y los jardines están sin atender». O «que haya una huelga del servicio de handling, con el prejuicio que genera también a los pasajeros que visitan Tenerife». Valido insiste en que «no puede ser que se tomen decisiones sin contar con nosotros como, por ejemplo, el incremento de las tasas aéreas».

Rosa Dávila reivindica que «los cabildos queremos estar presentes en esos órganos de gestión a desarrollar» y sostiene que «el ministro Torres está tardando en impulsarlos».

Filoxera

Respecto a la plaga de la viña que afecta a Tenerife, la diputada nacional de CC asegura que «vamos a pedir al Estado la comparecencia de varios ministros para hablar de sanidad exterior y de los controles en nuestros puertos en materia de inspección fitosanitaria», porque «estas plagas vienen de fuera». Dávila garantiza el trabajo coordinado con el sector desde el primer momento del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias para evitar que se propague el contagio.

Dávila y Valido instan a «un mayor control fitosanitario aduanero para evitar problemas como la filoxera»

Movilidad y trenes

Rosa Dávila agradece el trabajo de Cristina Valido para que la Ley de Movilidad que se debe aprobar en el Congreso incluya un apartado específico para la financiación de los trenes en Canarias. «Esperamos firmar la próxima semana un protocolo donde se recoja que el Gobierno de España financiará los sistemas ferroviarios en Tenerife y Gran Canaria», apunta. Valido resalta la necesidad de «seguir peleando» para que el próximo año «tengamos de nuevo el transporte público gratuito». Adelanta que «no va a ser fácil porque ya ha desaparecido en todo el Estado», pero, sentencia, «vamos a luchar por esta diferencia y por mantener una de nuestras estrategias de movilidad más importantes: que la gente pueda moverse en transporte público gratuito. Esto es clave».