Disa promueve una planta solar en Granadilla de Abona para 6.000 hogares

La empresa Disa Energía Renovable promueve la instalación de una planta fotovoltaica en Granadilla de Abona con capacidad para generar un máximo de 6,3 megavatios, que abastecería a más de 6.000 hogares. El proyecto contempla la dotación de 9.090 paneles a emplazar en 14 parcelas que ocupan 50.660 metros cuadrados. La inversión se aproxima a 3,3 millones de euros y el plazo para la ejecución de los trabajos es de cuatro meses.

Denominada Planta solar fotovoltaica Yaco –se ubica en la medianía baja granadillera–, la declaración de utilidad pública del proyecto se encuentra en periodo de información pública durante 30 días a partir de hoy, una vez realizada su publicación en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia.

La empresa promotora sostiene que el propósito es el aprovechamiento de energía eléctrica «a partir del potencial solar que posee dicha zona, con el consiguiente ahorro de otras fuentes de energía». El emplazamiento elegido para desarrollar este proyecto es suelo calificado como rústico de protección territorial, situado a 390 metros sobre el nivel del mar. La vida útil de la planta fotovoltaica esta cifrada en 30 años. La potencia a instalar es de 6,363 megavatios y su producción anual estimada de energía es de casi 12.000 megavatios, según consta en el proyecto en exposición pública.

El parque fotovoltaico estará ubicado en suelo rústico de protección territorial situado en la zona de Yaco

En el presupuesto de casi 3,3 millones de euros, la mayor inversión se la llevan los equipos principales de la planta solar, las placas fotovoltaicas de forma principal. El gasto en este capítulo asciende casi 980.000 euros.

Disa cuenta en Tenerife con la planta fotovoltaica El Bailadero, situada en el municipio de Arico. Cuenta con una potencia de 10 megavatios, convirtiéndose en una de las mayores plantas de generación fotovoltaica de Canarias. La producción eléctrica de esta planta evita la emisión de 9.500 toneladas de CO2₂. Con la generación de esta planta se podría abastecer de energía a una población de 40.000 habitantes.

Otra instalación de esta compañía es la planta fotovoltaica denominada ‘Arico 7’, con cuya adquisición incorporó en 2017 otros siete megavatios a la red insular de energía. Está conformada por seis plantas próximas entre sí que permiten a Disa optimizar su gestión compartiendo las labores de operación y mantenimiento, según publicita la empresa a través de su portal.