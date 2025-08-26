“Arrancan las vallas, agreden a policías y se meten igual”: el alcalde de Santiago del Teide denuncia imprudencias mortales en la costa

El verano de 2025 deja un balance dramático en las costas de Canarias: 35 personas han perdido la vida por ahogamiento hasta el 22 de agosto. La cifra, aportada por el periodista y especialista en seguridad acuática Chano Quintana, sitúa al Archipiélago en el segundo lugar a nivel nacional en muertes en espacios acuáticos, solo por detrás de Andalucía, según declaraciones dadas a COPE Canarias.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) confirma la gravedad de la situación: en España ya se contabilizan 303 fallecidos por ahogamiento hasta el 31 de julio, el registro más alto de la última década.

Los expertos advierten que la mayoría de los accidentes se deben a imprudencias, incluso en playas con vigilancia activa. Bañistas que desobedecen banderas rojas, turistas que subestiman la fuerza del mar y una falta generalizada de respeto a las normas de seguridad alimentan esta estadística. Según Quintana, nueve de cada diez conductas de riesgo corresponden a visitantes, lo que refleja la falta de conocimiento sobre las particularidades del mar canario.

Charco del Cangrejo en una imagen de archivo. / Tripadvisor

Charcos naturales, piscinas y desobediencia extrema

Las piscinas privadas y turísticas también son escenario de sucesos mortales. Más de 30 personas han fallecido este año en España en este tipo de recintos, muchos de ellos menores. La ausencia de vigilancia inmediata suele ser determinante, ya que un niño puede ahogarse sin hacer ruido y en apenas segundos.

Uno de los puntos más conflictivos se encuentra en los charcos naturales de Tenerife, especialmente en el municipio de Santiago del Teide. Pese a estar cerrados al baño, lugares como el Tancón o el charco de Isla Cangrejo siguen recibiendo a turistas en busca de experiencias extremas y fotografías virales.

El alcalde, Emilio Navarro, denuncia un escenario de vandalismo y violencia contra la autoridad: “Arrancan los carteles de peligro, rompen las vallas y agreden a los policías que intentan evitar que se metan en el agua”, lamenta. Un vídeo reciente mostró a 14 bañistas en medio de un fuerte oleaje en Isla Cangrejo, ignorando las advertencias de Protección Civil y una alerta amarilla de AEMET.

El efecto de las redes sociales

Las autoridades señalan a plataformas como TikTok e Instagram por promover imágenes de lugares peligrosos sin advertir de los riesgos. Este fenómeno, al que algunos expertos ya llaman “turismo suicida”, combina desconocimiento, presión social y exceso de confianza.

“Ni las campañas de concienciación ni la vigilancia policial parecen suficientes. Mientras haya turistas dispuestos a saltarse todas las normas por una foto, seguiremos lamentando muertes evitables”, concluye Navarro.