Los aranceles de Trump acaban con el vuelo directo a Nueva York

La política arancelaria de Donald Trump supone el remate definitivo a la conexión directa entre Tenerife y Nueva York, inaugurada en junio de 2022. En septiembre del año pasado, apenas un mes antes de las elecciones presidenciales que dieron la victoria al republicano, la compañía estadounidense United Airlines anunciaba que no renovaría en principio el vuelo semanal entre los aeropuertos de Newark (Nueva Jersey) y Tenerife Sur. Los aranceles, con costes adicionales que impactan en las operaciones de la aerolínea, pesan hasta convertir la decisión en definitiva. Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, resta trascendencia al papel de los aranceles en la medida, mientras apunta que la Isla opta por la alternativa de las conexiones indirectas para dar respuesta a la demanda al alza del mercado turístico estadounidense.

Operativa directa

Reconoce Lope Alonso que la operativa directa de United Airlines «venía jugando un papel interesante», pero advierte que «el impulso a la conectividad indirecta mantiene a nuestra Isla como líder en la llegada de turistas estadounidenses a Canarias, con un incremento del 44,3% durante el primer cuatrimestre de este año». El líder insular del PP lo vincula con «la posición activa» del Cabildo en la promoción en destino, dentro de la estrategia global de Turismo de Tenerife. Además de las negociaciones con otras aerolíneas como AirEuropa, «que nos permite incrementar la llegada de visitantes desde Miami a través del importante hub (nodo) de la compañía en Madrid».

Solo el 17%

En 2024, el vuelo directo de United trasladó solo al 17% de los pasajeros estadounidenses que llegaron a Tenerife, frente al 67% que llegó tras una escala o el 16% que pasó por dos aeropuertos antes de aterrizar en la Isla. Casi la mitad de los 9.111 pasajeros llegados el año pasado a Tenerife desde Nueva York, 4.228, lo hicieron a través de vuelos con escala en Madrid –2.548, en vuelos operados por Iberia, Air Europa, Delta o American Airlines–, Barcelona, Lisboa, Londres o Keflavik (Islandia), mientras algo más de la mitad utilizaron el vuelo directo desde Newark. En número de pasajeros, a Nueva York le siguen Miami, con 3.674; Boston (1.546); Washington (1.491); Chicago (1.237); Los Angeles (1.047) o San Francisco (755), más otras trece ciudades, de Orlando a Seattle, pasando por Denver, Houston, Filadelfia, Atlanta o Las Vegas. Siempre con escala en aeropuertos españoles y europeos.

Estrategia

La estrategia en este mercado, asegura Lope Afonso, «pasa por continuar trabajando en la promoción del destino en las áreas de captación donde ya existe demanda, con el objetivo de seguir incentivándola». Incide en que «es crucial la colaboración con las líneas aéreas identificadas como principales transportistas que utilizan sus nodos en la estrategia de conexiones a Tenerife». Iberia y Air Europa desde Madrid, TAP con origen en Lisboa e Icelandarir/Play partiendo de Keflavik, «con las que colaboramos en planes de acción conjuntos».

Colaboración

Afonso añade que «mantenemos la colaboración con United Airlines para establecer la estrategia de conexiones a través de sus hubs». Concluye:«La compañía agradece la buena relación mantenida con Cabildo y Turismo de Tenerife y no descarta retomar la operativa directa con la llegada de la nueva flota, en un futuro próximo». Tenerife, además, mantiene reuniones con otras compañías aéreas interesadas en valorar la posible ruta directa con la Isla.

Estacional y todo el año

La conexión de United Airlines comenzó como una operación estacional en verano para mantener luego vuelos todo el año. Tenerife Sur fue lanzado como aeropuerto de llegada por United durante la temporada estival de 2022, con vuelos programados entre junio y septiembre. En 2024, la aerolínea decidió extender la ruta más allá de la temporada estacional para ofrecer vuelos hasta abril de 2025.

Desafíos

La compañía área United Airlines ha tenido que enfrentar los desafíos impuestos por los aranceles de Trump. Le han generado costes adicionales y presiones económicas que impactan en sus operaciones. Entre ellas, el vuelo directo a Tenerife.