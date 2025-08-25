Una treintena de vecinos de Arona espera años por una licencia

Una treintena de personas espera por la licencia municipal que les permita construir sus viviendas en Cho. El Ayuntamiento de Arona lleva entre cuatro y siete años sin otorgarles la autorización porque la zona no está recepcionada por el Consistorio. La causa es que la empresa pública y promotora Gestur Canarias no cedió, en 1986, el 10% obligatorio del aprovechamiento del suelo a la Administración local. Una situación de «bloqueo urbanístico» que dura más de 40 años «sin que las instituciones responsables ofrezcan solución alguna».

Ulises Bendala, uno de los afectados, explica que se encuentran ante un caso de «absoluta parálisis institucional, con vecinos que no pueden obtener licencias de obra mayor en suelo urbano, a pesar de pagar impuestos y recibir servicios municipales como el resto del municipio». Han visto durante más de tres décadas que el Ayuntamiento de Arona sí ha concedido licencias hasta llegar a urbanizar un 60% del Polígono 2 de Cho. La situación afecta actualmente a cerca de 100 familias, muchas de ellas con hipotecas y proyectos paralizados, sin poder construir ni legalizar sus viviendas.

Los vecinos adquirieron el suelo «sin conocer que no estaba recepcionado». De hecho, consta que el 4 de diciembre de 1986, Gestur registró en el Consistorio el trámite de entrega de la urbanización, que dio por hecho tras cumplirse el precepto de silencio administrativo. Se trata de suelo urbano consolidado, con calles inventariadas como propiedad municipal, en una zona que recibe servicios públicos (alumbrado, recogida de basura, mantenimiento, etc.), «pero donde el Ayuntamiento se niega a resolver licencias de obra, ni siquiera para denegarlas formalmente, por no estar recepcionada la urbanización. Es una paradoja administrativa que vulnera derechos básicos», consideran los afectados.

El gobierno local incumple

En abril del año pasado, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, «se comprometió públicamente, delante de más de 30 vecinos, a buscar una solución». Como portavoz del colectivo, Bendala señala la presencia en ese encuentro «del entonces concejal de Urbanismo, Luis García», a quien atribuye que «durante meses» ofreció «explicaciones vacías, sin mover absolutamente nada, hasta que fue sustituido el pasado febrero». De Javier Baute, el ahora edil del área, asegura que «nos dijo hace medio año que resolvería, pero nada más hasta hoy».

Este grupo de vecinos que quiere construir su vivienda en el sector 2A del Polígono 2 de Cho afronta otro escollo: «Gestur Canarias se desentiende totalmente. Se niega a emitir informes si no se lo solicita formalmente el Ayuntamiento, que lleva más de 40 años sin hacerlo». Esa «omisión deliberada» bloquea cualquier vía de solución, «mientras continúan los perjuicios a familias y pequeños propietarios que adquirieron parcelas legalmente hace décadas».

Gestur realizó la urbanización en 1986 sin entregar el obligado 10% de aprovechamiento del suelo afectado

Al consejero delegado de Gestur Canarias, Manuel Agonay Piñero, remitieron una carta certificada a fin de avanzar en una solución «sin obtener respuesta alguna». Por ello, «acabamos de trasladar el caso al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina, como responsable jerárquico y supervisor institucional de Gestur». Además, el asunto ha sido denunciado por los vecinos ante el Comisionado de Transparencia, el Diputado del Común y el Parlamento de Canarias, «que lo admitió a trámite».

Se da la circunstancia de que cerca, en el Polígono 5 de Cho, se produjo una situación similar que terminó en la vía judicial. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió dos sentencias entre 1991 y 1995 que avaló el Tribunal Supremo (TS) rechazando también el argumento de la empresa pública Gestión Urbanística de Canarias SA (Gestur) de considerar el silencio administrativo en sentido positivo. El Supremo señaló la entrega del 10% de aprovechamiento del suelo de dicha urbanización. A los vecinos les llama la atención que el Ayuntamiento de Arona no utilice la vía judicial en el caso que les afecta, pese a tales antecedentes a favor de la administración.

«El silencio institucional, el abandono político prolongado y la pasividad de una empresa pública clave en el origen del problema» lleva a los vecinos a plantearse acudir a la Fiscalía «para denunciar posibles delitos de prevaricación por omisión, al no resolver solicitudes deliberadamente; malversación de fondos públicos, por encargar y no usar un dictamen con dinero público; y discriminación administrativa, por no ofrecer a estos ciudadanos las mismas garantías y derechos que al resto del municipio».