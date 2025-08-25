Tu Trébol y Purina organizan el IX desfile solidario para promover la adopción responsable de mascotas en Tenerife.

Purina, compañía experta en el cuidado de mascotas, e Hipermercados Tu Trébol, impulsan la adopción de mascotas en la isla de Tenerife con un desfile solidario que tendrá lugar el 6 de septiembre a las 10h en el parking de Tu Trébol, en Santa Cruz.

Este desfile canino se llevará a cabo entre ambas entidades que comparten valores como la responsabilidad, el compromiso y el amor hacia las mascotas. Tiene como objetivo concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas, así como la importancia de la adopción, dando visibilidad a casos reales; todo ello mediante un entorno lúdico y festivo a favor de los animales más vulnerables.

Participarán las 50 primeras inscripciones, los cuales se llevarán un detalle Purina y los ganadores pueden optar a un interesante premio dentro de las diferentes categorías: el perro más gracioso, educado, vergonzoso o atrevido de la edición.

Purina, que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad hacia las mascotas sin hogar, ayuda a las protectoras y asociaciones mediante donaciones de alimentos, formación y soporte para dar visibilidad a aquellos animales que necesitan una familia responsable y definitiva

El único requisito que hay que cumplir es inscribirse antes del desfile a través de un folleto que pueden conseguir en la caja central de Tu Trébol Santa Cruz o a través de las redes sociales de Tu Trébol. También estarán presentes asociaciones de la zona dando información sobre su trabajo y concienciando sobre la importancia de la adopción.

Para colaborar en este propósito y en línea con su compromiso con los animales, el equipo de Purina donará alimentos a varias protectoras de la zona que asistan y apoyen el rescate y el alojamiento de los animales sin hogar.

Purina y su compromiso con la adopción

Purina lleva décadas mejorando la vida de los animales de compañía a través de inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos que garantizan una alimentación más completa y una mejor calidad de vida y bienestar para las mascotas, pero también más allá del bol, con acciones que tienen una incidencia directa en la sociedad y los animales más necesitados.

Desde 2016, Purina ha organizado desfiles solidarios en colaboración con Tu Trébol, con el objetivo de promover una adopción responsable, mejorando la calidad de vida tanto de las mascotas como de sus futuras familias.

En palabras de Sònia Sáez, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España, “Con esta iniciativa, en Purina nos proponemos seguir ayudando a los que más lo necesitan, las mascotas sin hogar. Creemos firmemente que la vida con perros y gatos es mucho más enriquecedora, por lo que buscamos crear soluciones prácticas que faciliten una adopción responsable y permanente. Nuestro propósito es mejorar las vidas de las mascotas que merecen una segunda oportunidad, así como de las personas concienciadas, que las reciben con el cariño y los cuidados que se merecen, a cambio de un amor incondicional”.