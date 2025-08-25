La obra del edificio anexo al Cabildo de Tenerife se retoma tras seis meses parada

Las obras del edificio anexo a la sede central del Cabildo de Tenerife se reanuda después del enésimo retraso, esta vez de más de medio año. El proceso para rehabilitar la construcción lleva en marcha casi siete años, desde 2018 siendo Carlos Alonso (CC) presidente de la Corporación insular. Esta nueva fase de los trabajos debió arrancar el 21 de enero pasado, tal y como refleja el cartel que preside la obra, pero en mayo todavía se estaba aprobando el plan de trabajo. Finalmente, lo afronta la empresa adjudicataria, ASCH, por 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses.

El primer paso de esta nueva fase lo dio el Consejo de Gobierno insular el 9 de octubre de 2024, al adjudicar al arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación de la citada empresa la dirección de obra del anexo por algo más de un millón de euros y un plazo de ejecución equivalente a la obra. El 6 de noviembre del año pasado, el Consejo de Gobierno insular encargó la obra por 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución dos años y ocho meses, aunque ASCH lo reduce a dos años y dos meses.

Al concurso convocado para la dirección de obras de este proyecto concurrieron cuatro ofertas. La ganadora fue la firmada por el arquitecto Jorge Mora Serrano, director del proyecto de la empresa ASCH. El presupuesto para el desarrollo de esa labor es superior a 1,1 millones de euros en cinco anualidades –incluyendo una pequeña cantidad en 2024–, con un plan hasta 2028.

Los trabajadores del Cabildo deberán acostumbrarse de nuevo al sonido taladrante de los percutores y a la actividad diaria temprana de cualquier obra. Cientos de ellos ya se trasladaron al antiguo edificio de la compañía Telefónica, situado en la calle alcalde Mandillo Tejera, de Cruz del Señor, cuando se procedió a vaciar el inmueble sujeto a la rehabilitación, en septiembre de 2018.

El Consejo de Gobierno del Cabildo adjudicó el 6 de noviembre del año pasado las obras de rehabilitación interior y restauración de las fachadas del edificio anexo al Palacio insular más de 12,5 millones de euros.

A esta primera actuación habrá que sumar la que corresponde al proyecto que afectará a las cocheras y a los aparcamientos adscritos al inmueble, trabajos que supondrán un desembolso aproximado de otros 12 millones.

El edificio anexo al Cabildo es cuenta con una superficie de 5.649 metros cuadrados, está inutilizado desde finales del año 2013 y las obras de recuperación que comenzaron en 2018 se paralizaron en 2019, por problemas estructurales que obligaron a vaciar el interior del inmueble. La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, subrayó entonces que «la intención es que vuelva a ser referente de la ciudad de Santa Cruz y de toda la Isla».

Un largo proceso

En septiembre de 2018, el Cabildo de Tenerife convocó la licitación de las obras de rehabilitación del edificio anexo al Palacio Insular, cerrado desde cinco años antes por problemas estructurales. Lo hacía por 8,9 millones y con un plazo de ejecución de 33 meses. Ni montante económico ni periodicidad se cumplieron. En junio de 2019 se anunciaba el vaciado de la edificación y que la obra se prolongaba tres años a partir de ese momento, hasta culminar en 2022, en principio. La pandemia de la covid-19 alteró las previsiones. Se produjeron sucesivos aplazamientos y modificaciones de lo planificado que terminaron en la rescisión del contrato adjudicado. Ahora se retoma este largo proceso.

Tanto los trabajadores del Cabildo de Tenerife como las cientos de personas que transitan a diario por el entorno del Palacio Insular en la calle Bravo Murillo, muy cerca de la parada Fundación del tranvía, vuelven a notar actividad. Es producto del inicio de los trabajos que deben cambiar la actual mala imagen que ofrece un solar con evidente apariencia de abandono. Las partes esperan que esta reanudación sea la definitiva.