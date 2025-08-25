Los funcionarios de la cárcel Tenerife II se manifiestan en demanda de agua

Más de medio centenar de trabajadores del centro penitenciario Tenerife II se concentraron este lunes en protesta por los reiterados y prolongados cortes de suministro de agua que afecta a la prisión tinerfeña desde hace varias semanas. Trabajadores y presos disponen de agua cada día solo entre las 7:00 y las 9:00 horas, de 13:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.

La concentración es «una medida más» de cuantas desarrollan los trabajadores, según explicó Nacho Fernández, coordinador del sindicato convocante, Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), quien planteó que la situación hace que «nuestra seguridad esté en juego». Asimismo, los persistentes cortes de agua en turnos de 13 horas «hace que también quede afectada nuestra dignidad».

Los funcionarios de prisiones inciden en que en este centro penitenciario «no tenemos agua ni para lavarnos ni para nuestra necesidades». Desde su perspectiva, la continuidad del problema contribuye a generar un problema de salubridad. Una situación que también afecta a los internos en un recinto donde la temperatura llega a alcanzar los 35 grados.

Los internos disponen de agua a través de las cubas que la transportan hasta Tenerife II. El coordinador insular de Tu Abandono Me Puede Matar, sindicato mayoritario en el sector, considera que «no es una solución», la cual pasa por aljibes de más capacidad (cuentan con uno de 500 metros cúbicos) y el abastecimiento sea directo, no a través de la red del Ayuntamiento de El Rosario. «Esa obra tiene un coste, pero no está entre las prioridades de Instituciones Penitenciarias», apuntó Nacho Fernández.

Durante el incendio que afectó a 12 municipios de la Isla en 2023, la prisión sufrió un grave desabastecimiento debido a la rotura de canales de agua que suministraban al centro. Nada ha cambiado desde entonces para evitar que se repita el problema, aseguró.