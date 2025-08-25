Un espectacular ‘diablo de polvo’: el fenómeno poco común que sorprendió a los conductores de Tenerife

El pasado sábado numerosos conductores que circulaban por la autopista del sur (TF-1), a la altura de Guaza, quedaron sorprendidos al presenciar un fenómeno poco habitual en Tenerife: una tolvanera que se elevó junto a la carretera y fue visible durante varios segundos.

La escena coincidió con un accidente de tráfico en la zona, lo que hizo que muchos automovilistas pudieran contemplar con claridad este remolino de tierra.

¿Qué es?

Una tolvanera, también conocida como remolino de viento, torbellino de polvo, manga de aire terrestre o diablo de polvo, es una columna de aire giratoria que se forma en días calurosos y despejados.

Su aspecto recuerda a un pequeño tornado, aunque con mucha menos fuerza destructiva.

En julio de 2024 se produjo en el Parque Nacional del Teide, otro espectacular remolino que se elevaba sobre el terreno volcánico en una imagen que dio la vuelta al país.

¿Por qué se forman?

Las tolvaneras aparecen cuando el suelo se calienta intensamente por el sol. El aire en contacto con la superficie se vuelve más ligero y asciende rápidamente.

Si en ese ascenso se combinan corrientes de aire lateral, se genera un movimiento giratorio que levanta polvo, arena o pequeñas partículas. El resultado es un remolino visible que puede alcanzar varios metros de altura.

En Tenerife, se producen en zonas áridas y costeras, especialmente en el sur, donde el terreno abierto y la radiación solar favorecen este tipo de fenómenos.

Aunque la tolvanera impactó a los conductores, se trata de un fenómeno normalmente inofensivo y de corta duración. Su mayor efecto suele ser la sorpresa y, en algunos casos, la reducción momentánea de la visibilidad si levanta gran cantidad de polvo.