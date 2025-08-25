Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)

Al pensar en los mejores lugares para vivir en Tenerife, la mayoría de miradas suelen dirigirse hacia Santa Cruz o La Laguna.

Sin embargo, más allá de las grandes ciudades y sin desdeñar otros enclaves tinerfeños que también reúnen las mejores condiciones para establecerse allí, hay un rincón costero que combina autenticidad, servicios y un estilo de vida muy particular: El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona.

Situado a apenas diez minutos del Aeropuerto Tenerife Sur, El Médano está perfectamente conectado tanto con el resto de la isla como con destinos exteriores.

Esta cercanía lo convierte en un lugar ideal para quienes viajan con frecuencia, sin renunciar al ambiente de una pequeña localidad costera.

Playas de El Médano, en la costa del municipio de Granadilla de Abona / ED

Vivienda y coste de vida

El mercado inmobiliario aquí es más equilibrado que en otras zonas del sur, como Costa Adeje o Los Cristianos.

Según portales especializados, el precio medio de la vivienda ronda los 3.200–3.800 euros/m², cifras competitivas si se comparan con los núcleos urbanos más demandados de la isla.

En alquiler, es posible encontrar pisos desde unos 850 euros al mes, por debajo de la media regional.

Un ambiente bohemio

Si algo define a El Médano es su atmósfera relajada y multicultural. Cafeterías independientes, vida al aire libre y un espíritu comunitario que lo distinguen de las áreas turísticas más masificadas.

El viento constante lo convierte, además, en un referente internacional para la práctica de windsurf y kitesurf, lo que aporta al lugar un aire joven y deportivo.

El núcleo cuenta con lo esencial para la vida diaria: colegios, supermercados, pequeños comercios y un centro de salud cercano en San Isidro. Su tamaño moderado favorece un entorno donde todo queda a mano, sin perder la sensación de comunidad.

Un mandala en la arena de El Médano con Montaña Roja de fondo junto al atardecer / E. D.

Clima privilegiado

Con más de 280 días de sol al año, playas extensas como la de La Tejita y el imponente paisaje del Montaña Roja como telón de fondo, El Médano es también un refugio natural.

Frente a la humedad y nubosidad de otras zonas de la isla, aquí predomina un clima estable, ideal para quienes disfrutan de la vida al aire libre.

Sin ser capital ni gran ciudad universitaria, El Médano se posiciona como una de las mejores opciones para residir en Tenerife: un lugar bohemio, bien conectado, con precios razonables y un entorno natural único.

Un rincón donde la vida se mueve al ritmo de las olas y el viento, pero sin renunciar a lo práctico del día a día.