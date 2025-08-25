Una ‘app’ facilita la gestión de la filoxera a los viticultores

Una nueva app, gratuita y sin necesidad de registro previo, nace para facilitar a las bodegas y los viticultores de Tenerife la gestión a la hora de cumplir con los requerimientos del Gobierno de Canarias para poder mover la uva ante la amenaza de la filoxera. La aparición en una finca de Valle de Guerra de un foco del insecto que podría originar una terrible plaga en la viña de la Isla desató todas las alarmas. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado viernes los anexos a rellenar para continuar con una vendimia que ha visto alterado su desarrollo ante la aparición del pulgón del que estaba libre la Isla hasta ahora.

Generador de anexos

Filoxera.es pretende ofrecer ayuda para agilizar el trámite a través del desarrollo de un generador de anexos «muy sencillo» que facilite ese trabajo y evite hacerlo a mano. Lo asegura David Rivas, el creador del dominio hace muy poco tiempo, apenas trece días, el pasado día 13. La filosofía de la plataforma es «aprovechar la tecnología disponible» apunta su creador, formado como técnico en viticultura aunque se dedique profesionalmente a la tecnología y al marqutin en internet. No olvida mencionar a la empresa que le apoya, Yellow Glasses, con sede en el polo de innovación de Barranco Grande (Santa Cruz). Gracias a su intervención es posible usar los datos del satélite Centenial 2, de la red Copernicus, para obtener datos fundamentales sobre el cultivo de la vid en Tenerife.

Herramienta

Apunta Rivas que «pensamos que sería complicadísimo para una bodega rellenar los datos de, por ejemplo, cien productores». Por eso, «facilitamos esta herramienta que permite rellenar los anexos con sencillez. La consejería de Agricultura ha incluido seis, cuatro a rellenar por el agricultor, uno por el técnico de la administración pública y otro, el sexto , por la inspección. Hay que consignar hasta la matrícula del vehículo en el que se transporta la uva. Incluye también la firma digital del interesado.

Trazabilidad

Rivas asegura que «estamos rematando, pero es la utilidad que le queremos dar de momento a la a la plataforma». En un futuro próximo puede llegar a determinar hasta la trazabilidad desde que se planta la uva hasta que se recoge, se convierte en vino y se embotella. Filoxera.es surge por lo tanto como una nueva plataforma técnica que centraliza información clave para la prevención y el control de la filoxera de la vid en Canarias. Nace tras la confirmación del primer brote en Valle de Guerra a finales de julio y reúne recursos prácticos para el sector y la ciudadanía: síntomas, bioseguridad, y marco normativo, incluida la Orden de 1987 y la extraordinaria actual publicada el pasado viernes.

Cartografía satelital

Como rasgo diferencial, la aplicación está desarrollando un módulo exploratorio de cartografía de riesgo con Inteligencia Artificial. Se trata de un prototipo orientado a priorizar vigilancia y prevención mediante mapas dinámicos de riesgo, integrando variables agronómicas, meteorológicas y observación satelital (Copernicus). La web es dinámica y está en desarrollo activo;es decir actualiza contenidos y herramientas de forma continua y en los próximos días se publicará una versión ampliada con mejoras de navegación y fichas técnicas. El rasgo diferencial de Filoxera.es es «su apuesta por la anticipación mediante tecnología» señala Rivas.

Inteligencia Artificial

La plataforma desarrolla un sistema exploratorio de cartografía de riesgo basado en Inteligencia Artificial, un prototipo diseñado para transformar datos dispersos en información práctica para la gestión vitícola. El modelo combina capas de suelo y topografía con la realidad del viñedo, diferenciando entre parcelas en producción y superficies abandonadas a partir del análisis de series temporales de imágenes satelitales. Esta lectura se enriquece con variables meteorológicas y con observaciones periódicas de Copernicus, que permiten seguir la evolución del vigor y el estrés de la vegetación.

Indicadores

A todo ello se suman indicadores de movilidad vinculados a la actividad agraria, caminos de servicio, accesos, proximidad a bodegas y flujos estacionales de vendimia y maquinaria, con el objetivo de estimar no solo las áreas donde la plaga podría encontrar condiciones favorables, sino también los corredores por los que tendría más probabilidad de desplazarse en escenarios reales de trabajo. Rivas subraya: «El enfoque es estrictamente preventivo y respetuoso con la información sensible», ya que «el sistema no muestra focos confirmados ni localizaciones puntuales».

Agentes del Cabildo

Valentín González, consejero insular de Sector Primario, destaca, por su parte, el inicio y la importancia del trabajo de campo de los agentes de extensión agraria por toda la Isla,. Valora que «la comunicación con antelación suficiente de la vendimia por parte de los viticultores es clave para una adecuada planificación y aplicación de la orden sobre el control y erradicación de la filoxera». Incide en que los agentes han iniciado su tarea en las explotaciones que lo han solicitado». Se trata de visitas previas a la vendimia, con el fin de poder emitir las preceptivas Actas de inspección que la Orden de la Consejería recoge en su Anexo VI.

Protocolo

Además, de forma conjunta entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, subraya, «se ha elaborado un protocolo técnico de inspección que define la forma del muestreo de viñas en el campo, los síntomas a observar y un número de plantas por hectárea para analizar».

Aplicativo

También el Cabildo, apunta González, «desarrolla, y desde la semana pasada utiliza, un aplicativo que permite cumplimentar en campo, de forma telemática y en la misma visita a la explotación, la guía de movimiento y el acta de inspección». Ambos documentos «son enviadas en tiempo real al Gobierno de Canarias para que emita la autorización del movimiento, en caso de que sea autorizable». Concluye: «Esto facilita a viticultores y técnicos la intervención sin papeleo ni demoras».

Pleno extraordinario

El PSOE de Tenerife solicita un pleno extraordinario en el Cabildo para abordar la plaga de filoxera. La iniciativa pide la comparecencia de la presidenta insular, Rosa Dávila para que detalle las medidas adoptadas y las previstas. Una vez registrada la petición, la presidenta dispone de 15 días hábiles para convocar el pleno, lo que sitúa el límite en el viernes 12 de septiembre. En caso de no hacerlo en ese plazo, la sesión quedará automáticamente fijada para el viernes 26 de septiembre a las 12:00 horas.

Preocupación

El PSOE de Tenerife ya expresó su preocupación el pasado día 12 y reitera «su total apoyo al sector vitivinícola». Los socialistas subrayan que la aparición de la filoxera «supone un desafío de gran magnitud para el sector vitivinícola, clave en la economía, la identidad y el paisaje de la Isla». Consideran «necesario» que el Cabildo exponga «con claridad» tanto las medidas ya puestas en marcha como los protocolos de prevención y control previstos.

Medios y transparencia

Aitor López González, miembro de la Comisión Ejecutiva Insular, reclama al Gobierno de Canarias y al Cabildo «una actuación inmediata, con más medios y transparencia» para proteger al sector vitivinícola. Lamenta que, pese a la gravedad de la amenaza, las actuaciones anunciadas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo «se hayan limitado hasta ahora a retirar las plantas afectadas y delimitar una zona de seguridad» sin un plan público que detalle plazos, recursos disponibles y medidas de control y prevención en el resto del territorio insular».