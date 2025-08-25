Los 24 muertos en las vías tinerfeñas de este año casi doblan las de 2024

La muerte de cuatro personas en las carreteras de Tenerife en apenas seis días, entre los pasados 16 y 21 de este mes de agosto, agravan el repunte de accidentes de tráfico registrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El número de fallecidos en lo que va de 2025 en las carreteras interurbanas (las que conectan las diferentes poblaciones), un total de 24, casi dobla al del mismo periodo de 2024, que fueron 13. Las alarmas se han encendido, especialmente por la alta siniestralidad que se está detectando en las carreteras del Sur.

Este periodo negro del presente verano se abrió el pasado sábado 16 cuando un motorista perdió la vida en el municipio de Adeje tras una colisión con un turismo. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 4 de la TF-47, en la carretera que une los núcleos de Armeñime y Puerto Santiago. Al día siguiente se volvía a producir un siniestro mortal, otra vez en Adeje. Un hombre de 47 años fallecía y una mujer de 46 resultaba herida de carácter grave como consecuencia de una colisión entre dos vehículos en la autopista del Sur (TF-1), en el kilómetro 75.

Los pasados martes 19 y miércoles 20 fueron otras dos jornadas aciagas en las vías isleñas. Cuatro accidentes, tres de ellos de nuevo en el municipio de Adeje, se saldaron con un fallecido, una herida en estado crítico, dos heridas graves y dos heridos leves. El peor siniestro se produjo el martes por la tarde en la carretera del Amparo, en el municipio de Icod de los Vinos. Un hombre de 50 años perdía la vida tras chocar con un turismo pasadas las 18:30 horas.

50 es el número total de fallecidos en las carreteras urbanas e interurbanas de las Islas este 2025.

La mala racha se culminaba el pasado jueves 21: una mujer fallecía a primera hora de la mañana tras ser atropellada en la autopista del Norte, en la salida de Santa Cruz, a la altura de Somosierra. Los hechos ocurrieron a eso de las 7:00 horas, poco después del amanecer, cuando la mujer cruzaba por la TF-5, que tiene cuatro carriles ascendentes y otros cuatro descendentes. Un vehículo la arrolló a la altura del puente del barrio de Somosierra. El conductor y la acompañante resultaron heridos.

La cifra de 24 fallecidos en las vías interurbanas durante los ocho primeros meses de 2025 en la provincia tinerfeña ya es superior a la de ocho años completos anteriores: 2010 (23 muertos), 2011 (16), 2012 (19), 2014 (21), 2018 (19), 2020 (10), 2021 (18) y 2023 (21). En el cómputo global de Canarias, incluyendo las vías urbanas (las interiores de las poblaciones), este año ya han perdido la vida 50 personas.

28: cifra más alta de muertos en las vías interurbanas de la provincia tinerfeña en 15 años, registrada en 2019. Este 2025 ya van 24, o sea, camino de récord.

Bernardo Hernández, periodista especializado en divulgación de seguridad vial, muestra su preocupación con este repunte, que considera se debe «a una relajación de las medidas de prevención de los conductores». «Las cifras son demasiado altas, en especial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife», subraya. Asocia la alta siniestralidad a una combinación de factores, más allá de la relajación comentada: «Hay cada vez más casos de exceso de velocidad y relacionadas con las imprudencias, como mirar el teléfono móvil mientras se conduce. Hasta se ven más peatones mirando el móvil mientras caminan».

Hernández cree que es momento de reflexionar sobre si las sanciones, sobre todo en los casos más graves, son demasiado laxas y no están teniendo un efecto ejemplarizante que haga que quienes van al volante extremen las precauciones. «Sería cuestión de plantearse un endurecimiento de las multas, en especial en casos en los que las consecuencias de las infracciones tiene graves consecuencias», opina.

La cifra de muertos de la provincia en lo que va de año es más alta que la total de 8 años anteriores.

El inicio de la aplicación del carné por puntos en 2005 provocó una drástica caída de la siniestralidad en las carreteras de toda España. De cifras que llegaron a alcanzar en la provincia tinerfeña los 93 fallecidos (año 2001), tanto en las vías interurbanas como en las urbanas, se pasó a a solo 19 (2011). Sin llegar a los números anteriores a 2005, sí es verdad que este año hay un incremento que de mantener la tendencia puede suponer un récord en los últimos 15 años: el pico en muertos en vías interurbanas se estableció en este periodo en 2019, con 28. Este 2025 ya van 24... y todavía quedan cuatro meses para acabar el año.

Especialmente preocupante es el caso de los motoristas. De los 50 fallecidos en toda Canarias en lo que va de año, casi la mitad, un total de 22, iban en moto. El número vuelve a ser más elevado en la provincia tinerfeña, con 12. El último ejemplo de siniestro grave con vehículos a dos ruedas involucrados ocurrió este mismo sábado: dos motos colisionaron en la autopista del Norte TF-5, a la altura de La Laguna. Uno de los motoristas salió despedido a los carriles contrarios, provocando a su vez el choque de dos turismos. El resultado: un motorista en estado crítico, otro leve y otros dos heridos en los turismos.