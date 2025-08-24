Así se ganó su nombre en Tenerife el valle de los manantiales permanentes

En el norte de Tenerife se abre un valle tan fértil que los antiguos guanches lo bautizaron con un término bereber que evocaba el murmullo incesante de sus manantiales.

La llegada de los conquistadores hispanos transformó poco a poco aquella voz: primero alteraron las vocales, después añadieron un artículo, y en medio del proceso nació incluso una leyenda que confundía la abundancia de agua con supuestas vetas de oro.

Tras cinco siglos de cambios fonéticos, relatos populares y escrituras notariales, aquel “valle del agua” quedó fijado en la toponimia con el nombre que hoy leemos en los mapas: La Orotava.

El paisaje impuso el nombre

Antes de la conquista castellana el amplio llano que se abre bajo la dorsal de Tenerife era un vergel rebosante de nacientes y barrancos.

Los guanches lo llamaban Arautava (o Arautápala), vocablo de raíz bereber que varios lingüistas relacionan con araw / arawt (“canal” o “abrevadero”) y la desinencia -taba (“lugar de agua a ras del suelo”).

El significado más aceptado es, por tanto, “valle del agua abundante”: un topónimo descriptivo para un enclave donde el líquido se filtraba desde la cumbre y afloraba en manantiales permanentes.

Del guanche al castellano

Tras la conquista del menceyato de Taoro, los escribanos castellanos comenzaron a castellanizar el topónimo aborigen siguiendo su propio oído.

En 1496, los primeros repartos de tierras lo anotan aún como Arautava , la forma más cercana al original guanche.

, la forma más cercana al original guanche. Entre 1506 y 1510 aparece ya como Arotava o Arotaba , una variante que pierde la segunda “a” y simplifica la pronunciación.

o , una variante que pierde la segunda “a” y simplifica la pronunciación. A partir de 1520, la vocal inicial cambia de “a” a “o” y queda fijado Orotava , un ajuste fonético habitual en la adaptación de voces indígenas.

, un ajuste fonético habitual en la adaptación de voces indígenas. Finalmente, en el siglo XVII se añade el artículo y el nombre se consolida como La Orotava, siguiendo la misma pauta que otros lugares canarios como, por ejemplo, La Laguna.

El cambio a → o al comienzo de palabra es frecuente cuando un fonema abierto guanche cae en posición tónica castellana. La vacilación final -b- /-v- (Orotaba/Orotava) se explica porque en el español insular ambas consonantes se pronuncian bilabiales sonoras; de ahí que la pronunciación local siga siendo la misma.

El artículo “La”

En un primer momento, las escrituras hablan de Valle de Orotava (sin artículo), porque el nombre designaba más el territorio que un núcleo concreto.

A medida que el caserío alrededor de la iglesia de la Concepción adquiría rango municipal (1648) los oficiales reales empezaron a escribir “la villa de Orotava”.

La forma resumida, La Orotava, cristalizó en el siglo XVII y así entró en el censo de Floridablanca (1787).

La leyenda del “oro estaba”

El folclore orotavense cuenta que un soldado, prendado de la fertilidad del valle, exclamó «¡Oro estaba!». Con el tiempo, aquella admiración se habría congelado en “Orotava”.

La historia es simpática, pero no aparece en ninguna crónica de la conquista ni casa con la evolución fonética documentada. Se trata de una etimología popular generada siglos después para justificar el topónimo a oídos de hablantes que ya no entendían el guanche original.

Evolución

La historia del valle de La Orotava muestra una evolución marcada por la agricultura, el agua y la memoria de su pasado.

Entre los siglos XVI y XVII, la economía se sustentó en la exportación de azúcar y, más tarde, en el vino de malvasía, lo que trajo prosperidad al valle y consolidó el peso político de la villa.

En el siglo XVIII, los regadores cuidaban decenas de madres de agua cuyos nombres conservan aún hoy el eco de la raíz aborigen -taba.

Ya en el siglo XIX, la élite agrícola impulsó la construcción de mansiones señoriales y colocó en los balcones el lema “Menceyato del Valle de Taoro”, como recordatorio de la herencia guanche.

En la actualidad, La Orotava designa únicamente al municipio, mientras que el término “Valle de La Orotava” se extiende también a Puerto de la Cruz y Los Realejos, una prolongación semántica del antiguo Arautava.

Hoy los naranjales, cultivos de papa y plataneras siguen dando la razón a los antiguos menceyes: aquel valle sigue siendo ante todo, y pese a la emergencia hídrica, el lugar donde el agua nunca faltaba.