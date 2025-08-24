El Teide, escenario de una nueva negligencia: un peluquero corta el pelo a un cliente en el Parque Nacional

Las negligencias en el Parque Nacional del Teide parece que no cesan. Si hace apenas unos días saltó la noticia de que la Guardia Civil había denunciado a ocho personas por conducción temeraria en esta zona, ahora circula un vídeo en redes sociales en el que se ve a un peluquero cortando el pelo a sus clientes en este espacio natural.

Lo surrealista del caso es que el vídeo ha sido publicado por el propio peluquero, a través de su cuenta de TikTok @belgium.barber.te, probablemente a modo de publicidad de sus locales en el sur de la isla. Sin tener en cuenta que se trata de un espacio natural en el que no está permitido ese tipo de actividades y, por eso, hay quien ya le ha comentado en su publicación que tiene intención de denunciarlo ante las autoridades pertinentes.

En el vídeo, de apenas 31 segundos, se pueden ver cómo el peluquero utiliza el Parque Nacional a modo de salón de belleza para cortar el pelo a, al menos, dos clientes.

Peligro vial

Pero no solo eso. En esta ocasión, el daño no solo es medioambiental, sino que también genera un problema de seguridad vial al colocar a una de las personas a las que corta el pelo en mitad de la carretera que atraviesa el Parque.

Así, en un momento del vídeo se ve cómo, mientras él corta el pelo, un grupo de quads tienen que esquivarlo para evitar un accidente.