Las guaguas deTitsa, en un clic

Eduardo Santander cursa a sus 21 años el tercero de los cuatro años de Ingeniería Informática en la Universidad de La Laguna (ULL). Es el autor de una aplicación para teléfonos móviles que unifica todo el sistema de control de Titsa, la compañía de guaguas del Cabildo de Tenerife, desde el cobro a la información. Una empresa que realiza 7.000 expediciones diarias, 500 más desde que se implementó la gratuidad el 1 de enero de 2023; opera las 24 horas durante todo el año y cuenta con unos 1.800 trabajadores.

Eduardo se reconoce «usuario habitual del transporte público y creo que los sistemas tecnológicos no son perfectos. Sentí que debía hacer algo para mejorarlos. Empecé a darle vueltas a la cabeza cada vez que me subía a la guagua hasta que desarrollé el sistema».

El proyecto arranca en enero de este año y se llama Tu guagua, Canarias. Aparte del trabajo de campo, subraya Eduardo que «descubrí la plataforma de datos abiertos de Tenerife, donde hay un montón de información sobre el sistema de transporte público como la gente que está en las paradas, la lista de esas paradas –unas 3.800– o las frecuencias de paso en tiempo real». Ya está todo recogido en la aplicación.

El estudiante se plantea que este proyecto sea su Trabajo de Fin de Grado (TFG): «Me gustaría y me haría ilusión, pero tengo que valorarlo con mis profesores». En principio, su idea es realizar un máster y trabajar como autónomo.

Su objetivo es implementar en la aplicación un bono digital como el que existe para unificar todos datos en el teléfono móvil. De momento, la aplicación es posible en Iphone, aunque pretende que sea universal. Estos días trabaja en que su sistema incluya el servicio del tranvía y sus 26 paradas, 21 en la Línea 1 y 5 en la Línea 2. Su ilusión es implementar este sistema de control de afluencia en tiempo real en un único soporte en las guagua y en los tranvías de Tenerife. Lo ve «factible».

Entre sus conclusiones sobresale la referida a que «hay mucha desinformación». Esto, junto a la notable y constante demanda, genera espacios de tiempo a modular. Un ejemplo: «Una guagua en cinco minutos va hasta los topes y diez después, llega otra vacía». ¿Por qué ese desequilibrio? «La gente no está bien informada sobre las frecuencias y se produce coincidencia en el horario al coger la guagua. En el tranvía ocurre mucho ahora , con la huelga. Se produce atasco en horas punta». La solución para Santander es clara: «Más guaguas y más tranvías».

Mientras tanto, «es clave que el ciudadano sepa que la guagua que llegará detrás viene vacía. Por eso, es fundamental indicarlo en los sistemas digitales, en los teléfonos». Otro ejemplo: «Sé que la línea 015 llega al Intercambiador de Santa Cruz en seis minutos. Mi idea es que el usuario también conozca su nivel de ocupación y sepa que, a lo mejor, en cinco minutos llega una guagua menos llena y quizá rente más esperar que ir de pie en el tranvía».

Eduardo Santander revela como factores en contra la complicada orografía de la Isla y la dificultad de comunicar con guaguas en las medianías. Conoce en primera persona la barrera de la accesibilidad, ya que vive en el Camino Polo, zona rural de La Orotava. La guagua funciona «relativamente bien», pero hay carencias, «sobre todo en fin de semana o en horario nocturno». En su casa, «la última guagua que pasa por mi casa sale de la estación de La Orotava a las 21:20 horas. Si quiero llegar más tarde, tengo que coger otra que me deja más lejos». Cada día «me subo en la 108 (une Santa Cruz con el Norte). Da igual a la hora que la coja, de ida o de vuelta, siempre está a tope». Por eso, un recorrido virtual por las cinco principales rutas de las guaguas de Titsa, según la versión de Eduardo Santander, ayuda a dimensionar su trabajo y a conocer las líneas del transporte público.

Línea 014

Conecta en 40 minutos el centro de Santa Cruz con el casco histórico de La Laguna por La Cuesta. Opción esencial para estudiantes de la zona que se dirigen a las facultades de la Universidad de La Laguna. Las paradas clave son los intercambiadores de Santa Cruz y de La laguna, la Cruz del Señor y Vistabella. Tiene una demanda media alta.

Línea 015

Ruta directa que une las dos ciudades del área Metropolitana en 15 minutos. A diferencia de la 14, evita los barrios y se centra en los grandes puntos de interés por la autopista TF-5. Es una ruta ideal para realizar un viaje rápido entre el Intercambiador de Santa Cruz y el La Laguna. Punto de interés: el Hospital Universitario de Canarias. Son diez paradas desde La Laguna y 11 (desde Santa Cruz). Un recorrido de 15 minutos y una línea de alta demanda, pero con paso muy frecuente.

Línea 108

Una de las más largas, con 22 paradas en sentido Icod y 26 hacia Santa Cruz. Su recorrido cubre una gran parte del norte de la Isla. Combina tramos de autopista con carreteras secundarias, pasando por La Orotava, Los Realejos y La Laguna. Se trata de la más usada por jóvenes estudiantes de la ULL que viven en el Norte. Sus puntos de interés son la Estación de La Orotava, los intercambiadores de La Laguna y Santa Cruz y la parada de El Trompo (Los Reflejos). La duración del trayecto: 1 hora y 15 minutos.

Línea 127

De muy alta demanda, se llena fácilmente a cualquier hora. Conecta los municipios del sureste de Tenerife, principalmente Güímar y Candelaria. A diferencia de las líneas que usan la autopista TF-1, la línea 127 recorre la carretera general del Sur (TF-28), lo que permite un viaje más cercano a los núcleos de población y la zona rural. Sus puntos de interés son la estación de Güímar, la plaza de Teror (Candelaria) y La Hidalga, zona residencial de Arafo. Tiene 20 paradas en dirección a la Villa Mariana 19 en sentido Güímar. El recorrido es de 20 minutos.

línea 111

Columna vertebral del transporte en la Isla. Conecta el Intercambiador de Santa Cruz con el sur turístico, con paradas a lo largo de la TF-1. Su recorrido es directo, diseñado para transportar a residentes y turistas entre la capital y las principales zonas de ocio y hoteleras. Puntos de interés: Aeropuerto Tenerife Sur, Los Cristianos y Estación Costa Adeje. Tiene 32 paradas en ambas direcciones. Su duración es de hora y media y registra una alta demanda, sobre todo en San Isidro. No se puede viajar de pie.

Eduardo Santander insiste en que el proyecto nace «con el fin de construir una herramienta que contribuya activamente a mejorar la movilidad pública en Tenerife y en Canarias». Una propuesta que «busca eliminar barreras digitales». Esta app quiere ser «el medio para motivar un cambio hacia el transporte público con una visión más tecnológica en la ciudadanía».

Eduardo Santander subraya que esta iniciativa «no pretende sustituir ni replicar las aplicaciones oficiales existentes», sino ser una herramienta «complementaria e integradora, que permita acceder desde un único entorno a la información, los horarios y los bonos digitales». Ofrece su aplicación «para todo y para todos». Las guaguas (y muy pronto los tranvías) de Tenerife a golpe de clic.