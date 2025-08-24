La filoxera bloquea la vendimia entre el temor de los viticultores

El término filoxera causa de inmediato temor y preocupación en los viticultores de Tenerife ante el riesgo de perder lo que tanto cuesta cosechar, tras la reciente aparición del parásito en fincas de Valle de Guerra y La Matanza. Pero ese miedo no es óbice para que, sobre todo en la Comarca Nordeste de la Isla (La Laguna, Tegueste y Tacoronte), buena parte de los productores rechacen las medidas de control que ha impuesto la Consejería de Agricultura e, incluso, cuestionen que se trate realmente de una plaga. Entienden que «solo van a conseguir que se bloquee una vendimia que ya venía mal».

La actividad de Romeo Rodríguez y Pablo López es intensa el fin de semana para salvar la vendimia. El primero tiene viñas en cuatro municipios, los tres del Nordeste más El Sauzal. López Betancor, por su parte, es enólogo de a Bodega El Sitio, ubicada en el barrio de San Juan, en Tacoronte. Transmiten lo que estos días sienten muchos de sus compañeros. Consideran «inviable» hacer frente a las exigencias de la Consejería en cuanto al reparto de las guías para el transporte por Extensión Agraria del Cabildo y la emisión del certificado de que las parcelas están libres de filoxera. Eso, en medio del proceso de vendimia es «acabar con ella», al menos en esta zona de la Isla.

Un experto como Juan Jesús Méndez, presidente de Bodegas Viñátigo (La Guancha) y de la Asociación de Bodegueros de Canarias (Avibo), sostiene que las medidas son «desproporcionadas». Sentencia que «la exigencia de un informe técnico para todas las vendimias destinadas a bodegas ubicadas fuera de las comarcas tradicionales resulta inviable desde el punto de vista operativo». Incide en que «supondría inspeccionar más de 1.000 parcelas en pleno periodo de vendimia, sin contar con los recursos humanos necesarios para hacerlo». Una medida de este alcance, concluye, «podría terminar colapsando la campaña».

Lo mismo piensan Romeo y Pablo. Este recuerda que «sigue en vigor el decreto ministerial del 12 de marzo de 1987, que permite la entrada de uva de zonas con filoxera, como la Península, a cualquier isla, incluidas sus cajas de transporte». O sea, que en La Gomera, El Hierro o Lanzarote puede entrar uva, con sus cajas de transporte, de zonas con filoxera, apunta.

Las evidencias científicas permiten asegurar que «en la fruta no se transmite el pulgón, que no se mete en la uva». El enólogo defiende que «estamos en una situación complicada en esta vendimia loca, arrastrando problemas endémicos y ahora nos ponen estas restricciones tan brutales». Considera un «sinsentido» que a bodegas del ámbito territorial de la Denominación de Origen Islas Canarias «no le dejen traer uva, por ejemplo, de La Gomera o El Hierro porque pueden contaminar, cuando son zonas libres de filoxera».

El enólogo insiste en que «hasta la fecha (por el viernes pasado), solo hay 30 plantas infectadas por filoxera, con daños mínimos en pocas hojas». Recuerda que «el daño se produce en la raíz y, de momento, no se ha localizado filoxera en ninguna». Es tajante: «No se puede considerar, por tanto, una plaga. A fecha de hoy, Canarias es zona exenta de filoxera para la Unión Europea». Sin embargo, «hay comarcas en el sur de Tenerife donde existe una, el mosquito verde, que sí hace mucho daño en las cosechas».

Pablo López no esconde que «el sector lleva herido de muerte muchísimos años y esto puede ser la puntilla, o, por el contrario, una gran oportunidad como punto de inflexión». Señala la «degeneración de las plantas» como «uno de los problemas fundamentales». Un aspecto en la actualidad con más repercusión en el sector, porque «no ha habido un saneamiento vegetal, las plantas están muy envejecidas y con virus mientras la producción va a menos cada año». A eso se une la sequía pertinaz y la falta de invierno. Un panorama negativo para el que requiere «unión» de todo el sector, además de «solicitar ayuda a Europa» para «salvar nuestro patrimonio vitícola». Si no es así, «el viñedo está condenado»..

Pedir el ADN

Iván (pide mantener su apellido en el anonimato) es un agricultor que advierte: «Tendrán que parar la venta de papas locales, porque la papa y la viña son cultivos asociados». En su reflexión va un poco más allá y sostiene como necesario «el análisis del ADN de la filoxera para detectar cuánto tiempo lleva en Canarias». Esta es la primera ocasión en la que se detecta su presencia en las Islas, pero, subraya, «si lleva años, de nada sirve todo este tenderete».

Otro factor en el que incide Romeo Rodríguez es la depredación de la fauna silvestre, «la verdadera plaga. Es la presión continua de pájaros –mirlos, sobre todo–, conejos, perdices y lagartos. Se agudiza por el abandono progresivo de los cultivos y el cese de la actividad». Los reductos que se mantienen «se convierten en el comedero del ecosistema. Producimos para mantener alimentada a la biodiversidad». En este marco, «pondrán al Seprona y a la Policía Canaria a inspeccionar si transportamos una hoja de parra en las cajas de uvas de un pueblo al de al lado mientras en la orden del 87 tenemos un coladero por el que entra de todo».