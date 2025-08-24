El Cabildo de Tenerife defiende un sistema privado del agua que ha generado tensiones sociales

Promover la expropiación de las extracciones privadas de agua en Canarias, un modelo único en el mundo con 175 años de antigüedad, siempre fue un ejercicio de enorme riesgo político. Es momento de recordarlo ahora que el Cabildo de Tenerife ha vuelto a sacarlo a la palestra al pedir un cambio en la Ley de Aguas vigente, de 1990, para mantener el modelo privado y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades que explotan las galerías y pozos, que aportan la mayor parte del caudal del que beben los isleños, y que concluye dentro de 15 años, en 2040.

El PSOE comprobó esta gran susceptibilidad alrededor del oro líquido de Canarias entre 1985 y 1993, cuando defendió que las galerías y pozos pasaran a manos públicas como bien de primera necesidad. La contestación de los comuneros, los miles de isleños con participaciones en las perforaciones subterráneas, tuvo un enorme impacto en la sociedad.

Fue, además, una movilización que avivó el pleito insular en unos momentos en los que el pique entre Tenerife y Gran Canaria pasaba por su máxima expresión. De hecho, uno de los factores que alimenta este conflicto es que el sistema de abastecimiento de las islas de la provincia occidental es muy diferente al de las islas de la provincia oriental: en Santa Cruz de Tenerife, el caudal que sale del acuífero tiene mucho más peso (más del 70% del agua que llega a los grifos de los habitantes) que en Las Palmas, donde predomina la desalación de agua de mar (alrededor del 90%).

Los datos son significativos. En Tenerife hay 1.021 galerías, de las que 589 permanecen activas, y 398 pozos, de los que 180 siguen funcionando. En La Palma también hay un gran número de perforaciones (162 galerías y 69 pozos) de las que mana absolutamente todo el líquido que consumen los palmeros, mientras en La Gomera (5 galerías y 72 pozos) y El Hierro (6 galerías y 24 pozos) también hay una alta dependencia aún cuando cuentan con menos explotaciones. En la provincia oriental también se excavaron –sobre todo pozos– pero no llegan ni por asomo al rendimiento de la occidental: en Gran Canaria hay 431 galerías y 1.876 pozos; en Lanzarote, 7 y 120; y en Fuerteventura, 393 pozos. Este desequilibrio es más nítido en el reparto de las desaladoras: mientras Gran Canaria posee 126, Fuerteventura 85 y Lanzarote 64, en Tenerife solo hay 34, en El Hierro 5, en La Gomera 1 y en La Palma ninguna.

La ley de Saavedra duró tres años: tratar de eliminar el mercado privado conllevó un alto coste político

El momento cumbre de esta guerra del agua se produjo el 27 de marzo de 1987. Entre 15.000 y 20.000 personas se manifestaron en las calles del centro de Santa Cruz, entre ellos una amplia representación de los comuneros directamente vinculados al sector agrario, con lemas como «exigimos respeto a la propiedad privada», «agua para progresar» o «diálogo sí, rodillo no». Uno de los participantes, un agricultor, posa en una de las fotos de la amplia cobertura que dieron aquel día los periódicos tinerfeños con una gorra en la que se lee «no a la Ley de Aguas». Colgado de los hombros lleva otro cartel: «En homenaje a todos los trabajadores que han hecho posible el agua en la provincia de Tenerife».

El punto de inflexión de los 80

¿Cuál fue la razón de que los comuneros salieran de forma masiva a las calles? En materia de aguas, los años ochenta del siglo pasado representaron un punto de inflexión en Canarias, sobre todo en las islas con mayor disponibilidad de recursos hídricos como Tenerife y La Palma, expone la Universidad de La Laguna (ULL) en un trabajo titulado Cuando las aguas se agitan. Por un lado, se hacen evidentes problemas relacionados con la gestión desordenada del agua subterránea. Por otro, se producen novedades legislativas de enorme calado.

Siete años después del inicio de la etapa constitucional en España, en 1985, se aprueba la ley estatal de aguas. Canarias, sin embargo, tiene la competencia exclusiva sobre esta materia (art. 29, apartado 6, del Estatuto de Autonomía de Canarias). Así pues, según expone el trabajo de la ULL, había que desarrollar una ley específica regional que se basara en los principios de la nacional, que declara todas las aguas (superficiales y subterráneas) como parte del dominio público hidráulico. Esto supone un cambio radical en el régimen jurídico de las aguas del Archipiélago, ya que, según la legislación anterior, las aguas extraídas del subsuelo eran privadas.

Publicidad de las comunidades de agua publicada en EL DÍA. / E. D.

A partir de finales del siglo XIX, pero sobre todo en los años 50 y 60 del siglo XX, los agricultores comienzan a realizar perforaciones con sus propios medios para extraer agua del acuífero profundo ante la falta de afluentes superficiales por la orografía insular y el inmovilismo de las administraciones públicas. La gran expansión agraria, impulsada en gran medida por el cultivo del plátano –que necesita mucho riego para su desarrollo–, lleva a miles de isleños a financiar estas perforaciones costosas y arriesgadas, pues no todas pinchan en los afluentes que se mueven en las entrañas de las montañas, generados por las lluvias y las nevadas que se filtran en un terreno volcánico muy poroso.

Este régimen se había mantenido durante muchos años sin que las autoridades osaran siquiera ponerlo en duda. Entonces llega la democracia, el PSOE gana las primeras elecciones al Parlamento de Canarias (8 de mayo de 1983), el Gobierno estatal aprueba la Ley de Aguas (2 de agosto de 1985) y el Ejecutivo regional impulsa un marco normativo específico para las Islas. El socialista Jerónimo Saavedra comienza a gobernar en solitario pero a mitad de aquella primera legislatura del Parlamento canario, en medio del debate sobre la integración en la Comunidad Económica Europea, está a punto de renunciar a la Presidencia hasta que se encuentra con el apoyo del Partido Comunista, el Partido de la Revolución de Canarias y Asamblea Majorera. Se forma entonces, en 1985, el llamado Pacto de Progreso.

La Ley de Aguas de 1987

Esta alianza aprueba en los últimos meses de aquella legislatura, en mayo de 1987, una Ley de Aguas que aplica el principio de la estatal de dominio público hidráulico, estableciendo a través del régimen transitorio la adaptación de la nueva situación para los titulares privados. En concreto, establece 15 años como periodo de las concesiones para el aprovechamiento privativo de las aguas subterráneas.

El Pacto de Progreso desafía la movilización de los comuneros. Dos meses antes, aquella manifestación multitudinaria en Santa Cruz del 28 de marzo de 1987 arranca en la plaza Weyler, desfila por las calles Méndez Núñez y El Pilar y se detiene en el parque García Sanabria. Los gritos de protesta se dirigen sobre todo contra el presidente canario Jerónimo Saavedra y los consejeros socialistas del Ejecutivo regional y el Cabildo de Tenerife. La amplia representación palmera la preside el abogado y exsenador Acenk Galván, quien en el cierre de la marcha en la plaza de la Candelaria llama «traidores» a los parlamentarios canarios que se negaron a presentar recursos de inconstitucionalidad, apoyando una ley que Galván asegura estar «llena de odio y de rencor político».

El partido que más se significó en aquella manifestación fue la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), germen de Coalición Canaria. Entre las personalidades que hablaron estaba Cándido Luis García Sanjuan, abogado, fiscal, pionero del turismo en el Archipiélago y alcalde de Santa Cruz entre 1946 y 1949, en plena dictadura franquista. Sanjuan manifiesta a los periodistas que es una ley «injusta» y agrega: «El problema es que se debió estimar a Canarias como una región completamente diferente al resto del territorio nacional al tener unas características especiales. El problema se ha desenfocado y hay que respetar a los actuales propietarios porque es donde depositaron sus ahorros. Debe resolverse aquí y no en aplicación de la ley nacional».

Réplica del Ejecutivo regional a la publicidad de las comunidades de agua. / E. D.

También habló un representante de los cabuqueros, como se llama a los trabajadores que hacen las perforaciones, Dionisio García. «¿Sangre, sudor y lágrimas? Sí señor, mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas, trabajando a más de cuatro mil metros de profundidad con penas y fatigas», respondió García, para añadir: «La Ley de Aguas es una estafa que van a hacer a las comunidades de aguas para quitarnos la comida».

Hubo incluso un choque de planas publicitarias en los periódicos entre las comunidades de aguas y el Gobierno de Canarias. «Antes de coger la pluma hay que saber lo que pesa el pico», titulaba la plana contra de la ley, bajo el lema: «El agua en Canarias: esfuerzo privado en beneficio de todos». Recogía además el siguiente texto: «Hay que regar de sudor la frente, romperse la espalda en el trabajo diario y ahorrar con sacrificio para saber lo que cuesta sacar agua de la tierra. Este ha sido el esfuerzo de muchos miles de canarios humildes y anónimos que gracias a su empeño han hecho posible el riego de los campos y el crecimiento de las ciudades». Y concluye: «Y nadie puede mejorar los beneficiosos resultados sociales de esta labor privada. Lo que sí se puede hacer, desde un despacho recién estrenado y de un plumazo, es que nadie más invierta y trabaje para este fin».

La réplica del Gobierno de Canarios no tarda en llegar. «O tenemos Ley de Aguas o tendremos Ley Seca», se titula la publicidad del Ejecutivo regional, que expone: «No hay otra elección. Porque sin agua desaparecerán las dos principales fuentes de riqueza de nuestras islas. Bajará el turismo. Y la agricultura se empobrecerá. Por eso, y para que eso no ocurra, ha nacido la Ley de Aguas. Con el objetivo de que la solidaridad y el futuro dominen sobre los intereses particulares y el presente. Para que controlemos y disfrutemos todos un bien que es de todos». «El Agua: nuestro último recurso», concluye el Gobierno regional, que añade una ilustración con un terreno agrietado por la sequía.

El giro de las elecciones del 87

La situación da un giro en las elecciones regionales del 10 de junio de 1987. El Gobierno de Canarias pasa a manos conservadoras y nacionalistas. El PSOE es el partido más votado pero pierde el mando de las Islas debido a un pacto entre Alianza Popular (AP, que luego sería PP), Centro Democrático y Social (CDS) y Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC). Fernando Fernández (CDS) es nombrado presidente. Esta nueva mayoría intenta retrasar lo máximo posible la entrada en vigor la nueva Ley de Aguas y para ello aprueba una nueva ley cuyo único artículo modificaba la entrada en vigor de la 10/1987 con carácter retroactivo.

La nueva ley que comienza a redactar el Ejecutivo canario, que primero preside Fernando Fernández (1987-1989) y luego lo hace Lorenzo Olarte (1989-1991) –compañero de UCD que releva a Fernández después de que este no superara una moción de confianza–, termina convirtiéndose en una huida hacia adelante. Para contentar a todos y evitar nuevas movilizaciones en las calles, la Ley de Aguas que se aprueba el 5 de julio de 1990 mantiene el régimen privado y extiende las autorizaciones de explotación durante 50 años, hasta 2040. Gracias a este encaje de bolillos, el nuevo marco normativo sale adelante con un amplio apoyo.

La siguiente ley de 1990 extendió las autorizaciones 50 años; el Cabildo quiere ahora ampliarlas

PSOE, (21 diputados), CDS (13 diputados), AIC (11 diputados) y AP (6 diputados) votan a favor de una ley que solo contó con cuatro votos en contra de los 60 escaños que tenía entonces el Parlamento de Canarias (ahora son 70): los dos escaños de Izquierda Unida Canaria (IUC) y los otros dos de Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC). Jerónimo Saavedra vuelve a intentar acelerar el proceso de expropiación cuando regresa a la Presidencia de Canarias en el año 1991 pero le cuesta muy caro: es una de las principales razones de la moción de censura que presenta en 1993 su hasta ese momento socio de Gobierno, Manuel Hermoso (AIC), y que lo desaloja del poder.

¿Expropiación?

El afán por sortear las suspicacias hace que algunos expertos opinen que esta ley no supone realmente una limitación que impida el ejercicio privado del aprovechamiento del agua procedente del acuífero. Al contrario, para aquellos que en virtud de esta ley tuvieron tres años para inscribirse en el Registro de Aguas, el marco normativo supone una garantía de protección frente a nuevas concesiones. Busca un equilibrio entre los derechos preexistentes de los propietarios y la necesidad de las administraciones de evitar la sobreexplotación del acuífero y su responsabilidad de salvaguardar los intereses generales.

Esta especie de cuadratura del círculo genera incertidumbre a 15 años de que estas explotaciones pasen teóricamente a manos de las administraciones públicas. Es lo que ha llevado al Cabildo de Tenerife a movilizarse para pedir un cambio en la ley, al considerar que esta inseguridad ha llevado ya a algunas comunidades de aguas a reducir sus inversiones, lo que amenaza con causar descensos en los caudales. El Gobierno insular teme una crisis hídrica sin precedentes en una isla que sigue dependiendo de las galerías y pozos, en un sistema que no quiere tocar «pues siempre ha funcionado bien». ¿Qué ocurrirá? Lo único seguro es que el debate sobre el régimen privado ha vuelto al tablero político. Y que muchos irán con pies de plomo para no volver a revolver las aguas.