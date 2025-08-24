De Barcelona a Los Realejos: la vida centenaria de Pedro Bernadás

El pasado 10 de agosto Pedro Bernadás sopló las velas de su 109 cumpleaños. Se define a sí mismo como «mitad catalán, mitad argentino y canario de adopción». Con sus 109 años, es uno de los hombres más longevos de Tenerife. Nació en Barcelona en 1916 y dedicó su vida a la medicina. Pero sus recuerdos más vívidos son los que atesoró en la Guerra Civil española, cuando trabajó en el Cerro de Hita –situado en Guadalajara, Castilla-La Mancha– como facultativo del bando republicano. «Me tocó curar a unas cuantas personas», rememora.

Pese a los años, no pierde la sonrisa. En una vivienda pequeña, pero con todo lo necesario, tiene su habitación con una cama modulable y su propio cuarto de baño. Las fotografías de cuando era joven no faltan, al igual que su cojín del FC Barcelona, equipo del que es seguidor. Afirma que se siente «un poco mayor, pero muy feliz». La salud siempre lo acompañó a lo largo de su vida profesional: «Nunca pedí en el trabajo una baja, porque siempre me he encontrado muy bien».

A lo largo de su extensa vida, Bernadás ha seguido una receta que, según él, le ha permitido alcanzar tan avanzada edad. «Fumar y beber poco, y enamorarse de una sola mujer», sentencia entre risas. Esa mujer fue Rosa María, su compañera durante medio siglo. Aunque falleció en 1999, Bernadás siempre la recordará como lo que fue: su gran amor. Por eso, y pese a los años que ha pasado sin verla, Rosa María sigue muy presente en su memoria.

Su vida dio un vuelco tras su pérdida. Bernadás vivió solo un tiempo, pero una dolorosa ciática le impidió continuar el camino en su soledad. Fue entonces cuando apareció Mirtha, una mujer boliviana que desde hace casi dos décadas es mucho más que su cuidadora.

Sin embargo, cuando hay que calcular los años que llevan juntos, discrepan. ‘El doctor’ –, como ella lo llama cariñosamente– asegura que son 17 años los que han convivido. Ella insiste que llevan juntos 20. En cualquier caso, el vínculo que han creado trasciende de lo laboral. Para ‘el doctor’, Mirtha es familia. Para Mirtha, Bernadás es ya su familia y «mitad padre, mitad hijo». Tal es su conexión que, a día de hoy, la única voz que Bernadás reconoce a la perfección es la de su cuidadora.

Pedro Bernadás (d) junto a sus cuidadores. / María Pisaca

Su vínculo con Tenerife comienza en unas vacaciones. Desde Barcelona viajaba con Rosa María a pasarlas en Puerto de la Cruz, ciudad de la que quedó prendado desde la primera visita. Tras jubilarse, ambos hicieron de la Isla su refugio invernal, alojándose en el Hotel Masaru, en La Paz, donde pasaban las fiestas navideñas disfrutando del clima y la tranquilidad, dos adjetivos que fueron el principal motivo para que Bernadás decidiera que su estancia en Tenerife dejara de ser temporal. «Primero, veníamos dos meses de vacaciones; luego, diez y ahora llevamos años aquí», resume con una sonrisa.

Hoy residen en el Toscal-Longuera (Los Realejos), junto a Vicente, el marido de Mirtha. A pesar de su edad, el doctor aún mantiene su autonomía gracias a un andador con el que se desplaza por la vivienda. «Cuando salimos, lo llevamos en silla de ruedas para que esté más cómodo», explica Mirtha.

Aunque los 109 años ya pesan, la mente de Pedro Bernadás se mantiene lúcida. El apetito, en cambio, va notando los años. «Come poco, pero el postre no le falta nunca», apunta Mirtha mientras le ofrece un bombón relleno de caramelo que el anciano se introduce en la boca casi sin pensar.