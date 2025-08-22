Tenerife recupera su apicultura al nivel de antes del incendio de 2023

Tenerife recupera el nivel medio de su apicultura después de dos años desastrosos que comenzaron con el gran incendio en las medianías de 2023 y continuaron con un 2024 todavía peor para el sector a consecuencia de la pertinaz sequía. La actual campaña, que finaliza en octubre, se desarrolla en unas 16.000 colmenas, cifra similar a la de antes del fuego forestal que quemó 14.000 hectáreas en 12 municipios. Se prevé una temporada «positiva» con matices entre el Norte (peor) y el Sur de la Isla. La ayuda del Cabildo sigue siendo fundamental y en este sentido se amplía un mes, hasta el 30 de septiembre, la ejecución de las destinadas a la alimentación. Por cuestiones de logística era imposible para los productores cumplir el plazo inicial de final de este mes.

650 profesionales

Pablo Pestano preside la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), mayoritaria en la Isla y en Canarias, ya que reúne a 485 de los algo más de 650 profesionales y unas 10.000 colmenas. Se extiende por toda la Isla, pero su foco geográfico está en el Valle de Güímar, Arico y Fasnia. Valora. «La lluvia de marzo y abril vino muy bien para paliar la sequía y potenciar la floración».

Dos años terribles

Pestano asegura que «venimos de dos años terribles; incluso, en 2024 recogimos menos de 7 toneladas de miel frente a los más o menos 20 de 2023» . Subraya: «Este año seguro que vamos a igualar e, incluso, superar a pesar de lo negativo de este calor continuado de agosto». El arafero Pestano explica que «era imposible mover 50 o 60 toneladas de alimentos antes de final de mes y por eso el Cabildo aumentó el plazo». Es «optimista»respecto a la campaña actual.

Diferencias Norte-Sur

Juan Jesús Ramos es «apicultor profesional, destáquelo, por favor», apunta. Preside la Asociación Apícola Norte de Tenerife que tiene 180 socios con 5.300 colmenas.- Abarca desde El Sauzal a Buenavista del Norte con eje en el Valle de La Orotava, el paraíso de las abejas en Tenerife por sus condiciones climáticas de altitud y temperatura. En su opinión, el año no ha sido tan bueno aunque sí «regular» sobre todo «por los anteriores» y «mejor en el Sur que en el Norte de la Isla». Tiene claro cuál es el principal problema de la apicultura y en general del sector primario de Tenerife:«La falta de relevo generacional».

Subvenciones insulares

Las subvenciones insulares de 2025, en régimen de concurrencia no competitiva, se destinan a la alimentación complementaria de las abejas, rica en azúcares y con adición de otros de micronutrientes. Estas aportaciones públicas cubren los costes derivados de la adquisición al precio de mercado para su empleo directo en las colmenas.

Ejecución y justificación

Las asociaciones solicitantes, con un máximo de 1.500 euros, las distribuirán entre los titulares de las explotaciones apícolas, de forma proporcional y equitativa al número de colmenas. Cada colectivo adquirirá un único tipo de alimento y excepcionalmente un segundo compatible con la apicultura ecológica. El objetivo es mejorar el estado nutricional y de salud, afectado por las carencias derivadas de las sequías, y preservar la cabaña apícola. Sector Primario define el plazo de ejecución del 1 de enero al 30 de septiembre y el de justificación hasta el próximo 30 de noviembre.

Salvar la apicultura

Otra medida tomada este año para salvar la cultura de las abejas es que los apicultores puedan subir 2.700 colmenas al Teide. La campaña se desarrolla en el Parque Nacional hasta el 28 de octubre. El incendio de hace dos años supuso una auténtica catástrofe para las colmenas, ya que la Isla perdió, como consecuencia del fuego en los montes, uno de cada cuatro panales de abejas. El sector isleño de la miel quedó «tocado de muerte» El balance en noviembre de 2023 era la destrucción de más de 1.500 colmenas y dejar sin recursos florales a otras 2.000. El fuego también dañó las poblaciones de abejas y causó la pérdida de más de 50 toneladas de miel.

Claves en el ciclo de la vida

Los apicultores destacan que «las abejas son claves para el ciclo de la vida y corrían serio riesgo de desaparición en Tenerife». Apuntan que «el 70% de los alimentos que comemos, sobe todo vegetales, se debe a los polinizadores, básicamente a las abejas».