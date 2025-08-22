El Supremo empantana la central hidroeléctrica de Güímar

La construcción de la central hidroeléctrica de Tenerife en el barranco de Badajoz (Güímar) –el lugar preferente para la empresa promotora y las autoridades– se demora. La causa principal es el retraso del Tribunal Supremo (TS) en resolver los recursos de casación que interpusieron los empresarios condenados –por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente– contra el auto que les obliga a pagar 185 millones como indemnización por el daño causado por la extracción de áridos realizada durante casi medio siglo.

El Tribunal Supremo conoce los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y Enrique Morales, así como de las sociedades Áridos del Sur, SL, y Hermanos Morales Martín, SL, desde 2022. La resolución de los mismos es fundamental para avanzar en un el proyecto llamado a estabilizar el abastecimiento energético de Tenerife. Su desarrollo precisaría de dos de las canteras formadas por la extracción del árido: las emplazadas junto a la carretera general del Sur (TF-28) y la que linda con la autopista del Sur (TF-1).

El 9 de abril de 2008 fue cuando se materializó el cierre de la última de las seis explotaciones de áridos que permanecía activa: El Fregenal. El 19 de enero de 2016 comenzó el juicio contra los industriales propietarios de estas canteras que todavía, nueve años y medio después, sigue sin resolverse, a pesar de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó un auto, el 21 de enero de 2021, que declaró «la imposibilidad» de restaurar la zona, pero estableció una indemnización conjunta de 185 millones de euros. Su abono está pendiente del Supremo.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, el grupo al que pertenece Red Eléctrica –empresa responsable de este proyecto–, expuso que se han hecho estudios sobre varios emplazamientos, pero todos coinciden en que Güímar es el mejor. Lo dijo a mediados de marzo de 2023. El gobierno municipal espera conocer en breve el estado del proyecto, si bien es consciente de que su ejecución se demorará. Una de las razones para ello es que se precisa el cambio de la catalogación del suelo elegido para la central hidroeléctrica de bombeo, hoy sujeto a la Ley de Minas.

Dentro del propio gobierno local de Güímar surgen dudas al respecto. El concejal de Empresas Concesionarias y uno de los impulsores, como denunciante, del proceso judicial contra los empresarios extractores, Francisco Hernández Armas, considera que el desnivel existente entre las dos canteras que se emplearán en la central «es insuficiente» para producir la energía que se requiere. A su juicio, el salto de agua previsto inicialmente desde Anocheza era una solución más adecuada.

Güímar, además, no se beneficiará de los 185 millones de indemnización a los que están condenados los empresarios, un aspecto que la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, espera abordar con el Gobierno de Canarias, que recibirá todo ese dinero.