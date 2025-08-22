¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y tradiciones, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, vete abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, La receta perfecta, una conmovedora comedia de Louise Courvoisier que retrata con gran inteligencia los lazos familiares y afectivos de unos personajes llenos de desparpajo y ansiosos de aventura. Ambientado en el entorno rural francés, este filme naturalista repleto de matices ha sido distinguido con importantes galardones, como el de Mejor ópera prima y Mejor actriz revelación en los Premios César, el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes, o el Premio Punto de Encuentro y Premio del público en la Seminci de Valladolid.

Tradiciones

Tejina continúa este fin de semana con los actos para conmemorar la festividad de San Bartolomé. En concreto, este sábado tendrá lugar una búsqueda del tesoro, la procesión y exhibición pirotécnica y la gran verbena popular, con la orquesta Banda Loca.

El domingo será uno de los días más emotivos, con la entrada de los Corazones a la plaza de Tejina, acompañados de sus respectivas parrandas. También tendrá lugar la batalla de las flores y el Festival de Exaltación de los Corazones.

Festivales

La sexta edición del Festival Taganana se celebra este sábado en Santa Cruz de Tenerife, combinando música, artes escénicas, visuales y desarrollo rural. El festival cuenta con la cantante madrileña Travis Birds como cabeza de cartel, a partir de las 22:00 horas. La propuesta musical, que arrancará desde las 19:30 horas con el dúo Bucero &Shadday López y su espectáculo ‘La Juntada, incluye también a la poeta y música tinerfeña Reina Omega, dos veces ganadora del Poetry Slam Tenerife, y a la DJ Bliss, que será la encargada de cerrar la sesión.

Por su parte, Garachico contará este sábado con el Gran Parrandazo. Una cita que reunirá a Tutto Durán, Corintio Band, La Orquesta Maracaibo y La Orquesta Acapulco, entre otros. Los conciertos comenzarán a las 12:00 horas en la Plaza de San Roque. Las entradas se pueden adquirir en este enlace.

Semana Bávara

Puerto de la Cruz inicia este domingo su Semana Bávara con un concierto en el Complejo Turístico Costa Martiánez. Una oportunidad única para disfrutar del folclore y la cultura alemana.

Un momento de la presentación de la Semana Bávara. / E. D.

El Parque El Pinar de La Victoria acoge este domingo, a partir de las 17:00 horas, la obra 'Alicia en el país de las maravillas' de la compañía Zálatta Teatro. El espectáculo cuenta la historia de la aventurera Alicia, que entra en el País de las maravillas en una tarde de verano, acompañada de exéntricos e interesantes personajes. Durante su recorrido, conocerá a muchas personas y animales, y estará rodeada de magia y música.