El Cabildo de Tenerife aumenta su presupuesto en 273 millones

El Cabildo de Tenerife incrementa su presupuesto en 273 millones de euros durante el primer semestre del año. Las cuentas iniciales crecen en algo más de un 20,5% con los remanentes de tesorería –la diferencia entre los fondos líquidos y las obligaciones pendientes de pago y cobro– y las seis modificaciones de crédito aprobadas de enero a julio de 2025.

El presupuesto de la Corporación insular –sin contar organismos ni entidades dependientes– aprobado para el ejercicio fue de 1.057.679.000 euros y entró en vigor el 1 de enero de este año. A 31 de julio, con las incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior y las modificaciones aprobadas por el Pleno asciende a 1.330.718.331. Por tanto, se ha incrementado en algo más de 273 millones de euros en siete meses.

Fuentes del área de Hacienda apuntan que «ahí está incluida la incorporación de los remanentes de tesorería». y explican que «todos los años se incorporan los remanentes, generalmente los vinculados a financiación afectada». Es decir, los recursos financieros de una entidad pública que tienen un destino específico y no pueden usarse libremente para gastos generales.

Ahí está, explican, «el dinero de los fondos europeos y se incorporaron los 70 millones de euros del préstamo que se aprobó en diciembre de 2024». Todo esto es compatible con el Plan Económico y Financiero ya definido por el Cabildo, que la Institución tiene que afrontar por superar la regla de gasto fiscal en 177 millones.

Apenas dos meses después de aprobarse el presupuesto, en febrero, tuvo lugar la primera modificación de crédito por 14,6 millones. La última fue en la sesión plenaria del pasado julio, con la abstención de PSOE, por un montante de 48,6 millones de los que 33,6 son para la amortización de operaciones de endeudamiento en el marco del convenio con el ente estatal Aguas del Estado (Acuaes), informó el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías.

El presupuesto del Cabildo de Tenerife creció un 20,5%, 273 millones, hasta julio

También destacó que la liquidación del superávit del bloque de financiación canario generó un ingreso adicional de 10 millones y la mayoría, 9,3, irán al convenio de la dependencia, que se aspira «a firmar» en breve.

El PSOE, la principal y prácticamente única fuerza de oposición, ha visto rechazadas todas sus enmiendas a los presupuestos 2025 y a los mencionados seis expedientes de modificación de crédito. A las cuentas del ejercicio, además de la enmienda a la totalidad, «presentamos 103 parciales que trataban de mejorar, equilibrar y reorientar» las cuentas. Su valor era algo superior a los 150 millones de euros. Trataban de impulsar la política insular de vivienda, el apoyo a los municipios de la Isla a través de diferentes programas, planes de empleo municipales, mejora de la red de saneamiento, gestión integral de los residuos, reducción pérdida de agua en conducciones y depósitos municipales, planes de obras prioritarias y urgentes, .... También se encaminaban a mejorar las plantillas del Cabildo, especialmente del área de Vivienda, del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, de Balten y de la Oficina Integral de Apoyo a los Municipios. Afonso recuerda que «todas fueron rechazadas, aunque algunas las han incorporado después como propuestas del grupo de gobierno».

En las seis modificaciones de crédito, el Grupo Socialista presentó enmiendas por importe de 216 millones (1); 215, en 37 enmiendas (2); 216, en 38 (3); 125, en 37 (4); 126, en 38 (5) y 63 millones, en 35 (6). Incide y resume Afonso el resultado: «Todas rechazadas». El portavoz socialista recuerda esas modificaciones en el incremento del presupuesto en lo que va de año, así como las incorporaciones de remanentes de partidas presupuestarias «que tenían financiación afectada en el año 2024, no se ejecutaron en ese ejercicio y se incorporaron a lo largo del pasado mes de marzo».

Al PSOE le preocupa «la baja ejecución de este año, bastante peor que la del pasado». Según sostiene, a 31 de julio alcanza el «39,77% frente al 44,32% en el ejercicio de 2024».

Fuentes de Hacienda lo refutan: «El Cabildo ejecutó el 100% del gasto computable permitido en 2024 y lo superó porque había que atender urgencias reales de esta Isla. No por capricho, sino por responsabilidad». En esa línea, defienden que «no ejecutamos más porque no podíamos ejecutar más, porque estamos sujetos a un plan económico-financiero que nos marca un límite». Como conclusión, sostienen que «este año estamos a mitad de ejercicio y los niveles actuales de ejecución se sitúan dentro del marco previsto por el propio plan económico-financiero».

El Cabildo de Tenerife inició ya la elaboración de su presupuesto para 2026 con la aprobación por el Consejo de Gobierno de los criterios, las directrices y el calendario. La presidenta insular, Rosa Dávila asegura que «será un presupuesto en estabilidad», porque el Cabildo «es una institución saneada, que cumple en déficit, en deuda y en el plazo de pago a los proveedores». El objetivo que se plantea es aprobarlo en plazo para que entre en vigor al comienzo de 2026.