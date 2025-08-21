Luces navideñas a 30 grados en Tenerife

El calor propio de agosto inunda las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, las primeras señales de la Navidad comienzan a aparecer en distintos rincones de la ciudad. Los termómetros marcan temperaturas veraniegas, pero el alumbrado navideño empieza a tomar forma en algunas calles, adelantándose para que todo esté preparado en noviembre, para que la zona metropolitana tinerfeña dé el pistoletazo de salida a la temporada más luminosa del año.

En el caso de la capital, los trabajos de instalación han arrancado en la avenida Benito Pérez Armas, donde los árboles de la zona ya empiezan a llenarse de pequeñas luces que, en cuestión de dos meses, se encenderán y transformaran por completo el paisaje urbano. Esta anticipación no es casual, ya que desde el Ayuntamiento aseguran que la magnitud del montaje exige meses de preparación.

«Santa Cruz quiere convertirse en un referente nacional en iluminación navideña, al nivel de Vigo, Málaga, Granada, Sevilla, Madrid o Barcelona —que encabezan el ranking de los lugares del país con mejor alumbrado navideño—», explican desde el Consistorio. El objetivo es situar a la capital en el mapa de los destinos más visitados en invierno gracias a iluminación navideña.

Más de 3.500 elementos decorativos

En La Laguna los trabajos han comenzado en el Camino San Lázaro. Desde principios de agosto el área de Servicios Municipales está trabajando en la preparación e instalación del alumbrado navideño. «La colocación de soportes, estructuras y cableado que permitirán que, un año más, La Laguna luzca como se merece en estas fechas tan especiales», destaca el concejal del área, Fran Hernández.

El consistorio de la ciudad de los Adelantados tiene previsto instalar más de 3.500 elementos decorativos iluminadas con seis millones de lámparas LED de bajo consumo, lo que, según Hernández, «permitirá garantizar un alumbrado sostenible y eficientes». Además, las luces permanecerán encendidas en un horario limitado para así poder maximizar el ahorro energético y cumplir con la Ley de Protección del Cielo.

Una vía con las luces navideñas ya instaladas. / Andrés Gutiérrez

Este año la ciudad volverá a contar con el ya tradicional gran arco de luces de la calle Obispo Rey Redondo, que tiene más de 100 metros de recorrido, 15 kilómetros de cableado y cerca de un millón de lámparas. «Consigue convertir a La Laguna en un auténtico punto de encuentro y en uno de los atractivos más esperados de nuestra Navidad», apunta Hernández.

A Carmen García, vecina de Santa Cruz, le «choca un poco empezar desde agosto a ver luces de Navidad, parece que estamos en Vigo». Otros, sin embargo, lo reciben con ilusión. Es el caso de Juan Rodríguez a quien le «gusta que lo preparen con tanto tiempo». «Da alegría ver cómo la ciudad se va vistiendo de fiesta, aunque estemos a 30 grados», sentencia.

En otros municipios no exise rastro de las luces navideñas. «Entiendo que quieran aprovecharlo como reclamo turístico, pero a lo mejor podrían haber empezado en octubre», señala Marco Pérez residente del norte de la Isla.

El árbol más grande

En Santa Cruz, esta peculiar apuesta turística incluye un reto de gran envergadura: la instalación del árbol de Navidad más grande de España. Será una estructura de 50 metros de altura que se ubicará en el Lago de la Plaza de España. El objetivo de la instalación es convertirse en una ciudad referente en iluminación navideña y atraer a más visitantes durante dicha época del año.

El primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, lo adelantó en enero durante la presentación de los presupuestos de Servicios Públicos para este año. «Para evitar problemas con la electricidad, el lago será vaciado desde finales de octubre de 2025 hasta mediados de enero de 2026», señaló.

Además, este año es la primera vez que se iluminarán tres grandes avenidas peatonales como Manuel Hermoso Rojas, Benito Pérez Armas y Príncipes de España.