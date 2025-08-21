La Ley de Aguas de Canarias fue aprobada en 1990 con un amplio respaldo político

La Ley de Aguas de Canarias que ahora quiere modificar el Cabildo de Tenerife fue aprobada en 1990, hizo el pasado mes de julio 35 años, con un amplio consenso político. El 5 de julio del año 1990, los principales partidos con representación en el Parlamento de Canarias votaban a favor de un nuevo marco legal que introducía como principal novedad que en 50 años –es decir, a partir de 2040– la propiedad privada de las galerías y pozos, que eran y siguen siendo las explotaciones que aportan más caudal al abastecimiento de la población en islas como Tenerife (70%), pasaría a manos públicas.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE, tenía 21 diputados en 1990), Centro Democrático y Social (CDS, 13 diputados), Agrupación Independiente de Canarias (AIC, 11 diputados, el germen de la actual Coalición Canaria) y Alianza Popular (AP, 6 diputados, luego se convertiría en el PP) daban un gran apoyo a una ley que solo contó con cuatro votos en contra de los 60 escaños que tenía entonces la cámara canaria (ahora son 70): los del grancanario Antonio González Vieitez y el palmero Antonio Sanjuán, que formaban parte de Izquierda Unida Canaria (IUC), y los de Pedro Lezcano y Carmelo Ramírez, que representaban a Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC). Importantes miembros de IUC terminarían confluyendo en las filas de Coalición Canaria, como el propio Antonio González Vieitez, o José Carlos Mauricio, Wladimiro Rodríguez Brito e Isaac Godoy Delgado.

Los únicos discrepantes

Las discrepancias principales de IUC, planteadas en aquella sesión parlamentaria del 5 de julio de 1990 por Antonio González Vieitez, se centraron en defender el principio de la consideración de dominio público de la extracción y producción de agua subterránea. Tanto esta formación como AC-INC defendían que galerías y pozos pasaran de forma inmediata, ya con la aprobación de la ley, a manos públicas al tratarse de un bien básico que por definición no podía estar en manos privadas. Era un régimen especial en el que habían permanecido desde que a finales del siglo XIX, pero fundamentalmente a partir de los años 40 y 50 del siglo XX, los agricultores comenzaron a extraer del acuífero profundo con sus propios medios ante la falta de agua en la superficie por las características orográficas de la mayor parte de las islas, sobre todo de las de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Les guio en esta arriesgada tarea, pues no todas las perforaciones daban resultado, la necesidad imperiosa de disponer de un caudal importante con el que regar sus cultivos.

Los únicos cuatro votos en contra fueron los de Izquierda Unida Canaria y Asamblea Canaria

La Ley de Aguas, sin embargo, daba un plazo de 50 años a los comuneros, como se conoce a los dueños de las participaciones de galerías y pozos, para que mantuvieran los derechos de extracción. «Continuar en el aprovechamiento de los caudales aforados por un plazo de cincuenta años», especifica el marco normativo, que añade: «Quienes al término de dicho plazo se encuentren utilizando los caudales en virtud de título legítimo, tienen derecho a la obtención de la correspondiente concesión administrativa». Vieitez criticó esta autorización de 50 años, que tildó de «amnistía hidráulica» y «perdón de los latrocinios». Mientras, AC-INC la catalogó como «el ennoblecimiento de los corsarios y del expolio del agua».

Otra de las discrepancias fue la capacidad que concedía la ley a los consejos insulares de aguas, que dependen de los cabildos y que pasaban a tener la facultad de establecer el servicio público de transporte. El diputado Isidro Sánchez, de AIC, defendió el carácter autónomo de estos consejos. Finalmente, el proyecto de ley salió adelante y se publicó el 27 de julio de 1990 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y el 18 de septiembre de 1990 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

IUC y AC aseguraron que la ley «perdonaba el latrocinio» y que «ennoblecía el expolio del agua»

En ese momento, el Parlamento de Canarias vivía su segunda legislatura. Era presidente del Gobierno regional Lorenzo Olarte, que representaba a las siglas de Centro Democrático y Social. Olarte, fallecido en 2024, tomó el mando del Ejecutivo regional casi a mitad de la legislatura 1987-1991, el 28 de diciembre de 1988, tras una moción de confianza a su compañero y líder de UCD, Fernando Fernández, que este su superó.

Tanto tiempo después, la Ley de Aguas de Canarias vuelve al debate después de que el Cabildo de Tenerife haya iniciado el proceso para solicitar un cambio que permita mantener el modelo privado y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades que explotan las galerías y pozos de la Isla. El Gobierno insular entiende que aunque todavía queden 15 años para la expropiación de estas perforaciones, la incertidumbre que genera entre las comunidades ha comenzado a tener repercusiones en el sistema –algunas comunidades de aguas han reducido sus inversiones– y puede provocar una merma del caudal que abocaría a la Isla a una crisis hídrica sin precedentes.

No tocar lo que funciona bien

La Corporación tinerfeña asegura, además, que no se debe tocar un sistema que «lleva 175 años funcionando muy bien y garantizando el agua a los tinerfeños», y recuerda que las participaciones de las galerías y pozos están muy repartidas entre la población de la Isla. El propio Cabildo y la Cámara de Aguas, la entidad que aglutina a la mayoría de propietarios de estas explotaciones subterráneas, calculan que 20.000 tinerfeños poseen participaciones en las comunidades de aguas. Y coinciden en que la Ley de Aguas crea «un escenario de inseguridad» que se irá incrementando a medida que se acerca el límite del modelo privado en 2040.

En cualquier caso, un trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna del año 2022, que cita entre otros a Francisco Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, defiende que esta ley no supone en absoluto una limitación que impida el ejercicio del aprovechamiento que se venía dando del agua procedente del acuífero profundo, en un modelo privado único en el mundo. Al contrario, para aquellos que en virtud de esta ley tuvieron tres años para inscribirse en el Registro de Aguas, el marco normativo supone una garantía de protección frente a nuevas concesiones.

Es decir, la Ley de Aguas de 1990 intenta buscar un equilibrio entre los derechos preexistentes de los propietarios de galerías y pozos y la necesidad de las administraciones públicas de evitar la sobreexplotación del acuífero y su responsabilidad de salvaguardar los intereses generales.