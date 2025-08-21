Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias

En Tenerife existe un lugar insólito que nada tiene que envidiar a otros bosques más famosos de Garajonay (La Gomera) o Los Tilos (La Palma).

Se trata de un pulmón de laurisilva (ese monteverde húmedo de laureles, viñátigos y tiles) incrustado dentro del casco urbano de un pueblo.

No hace falta entrar en un parque nacional para pisarlo, basta con caminar por las calles de La Esperanza (El Rosario) y dejarse tragar por un barranquillo sombrío.

Ese lugar es el Bosque del Adelantado, el único reducto de laurisilva ubicado dentro de un casco urbano en Canarias.

Dónde está y qué tiene de especial

El Bosque del Adelantado se encuentra junto al casco histórico de La Esperanza, entre el antiguo edificio del ayuntamiento y la parroquia, en un tramo de barranco que conserva 25.397 m² de monteverde, a 850–875 metros de altitud.

Es pequeño, pero botánicamente muy valioso. El biólogo Richard Pott lo calificó como “uno de los mejores bosques primarios de Canarias”, subrayando su singularidad por estar en un núcleo urbano.

Bosque del Adelantado / Wikiloc

Gran parte fue talado siglos atrás para agricultura, pasto y leña. El enclave se salvó, paradójicamente, porque el barranco siguió usándose para abastecerse de madera y quedó como umbral verde entre barrios.

Entre 1994 y 1998 se ejecutó un programa de restauración impulsado por el Ayuntamiento de El Rosario con apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Estado y fondos europeos, que permitió limpiar, replantar y acondicionar el acceso peatonal. Hoy es un pasillo de biodiversidad en pleno pueblo.

¿De verdad es “el único”?

El Ayuntamiento de El Rosario lo afirma literalmente: “el único reducto de laurisilva, ubicado dentro de un casco urbano, existente en Canarias”. La ficha divulgativa de Medianías de Tenerife (red insular) usa la misma fórmula.

La web insular de turismo también lo presenta como “pequeño reducto de laurisilva” muy cerca del casco histórico de La Esperanza.

Hay rutas urbanas en Tenerife en el entorno metropolitano como el Camino de los Laureles que conservan vegetación propia de la laurisilva junto al casco, pero no constan como enclaves de laurisilva dentro del casco urbano con la entidad, delimitación y gestión que tiene el Bosque del Adelantado.

El topónimo “del Adelantado” recuerda la huida de Alonso Fernández de Lugo tras la Matanza de Acentejo (1494).

La tradición dice que, desde la altura de La Esperanza, divisó el real de Añaza y prometió una ermita a la Virgen de la Esperanza.

El bosque toma ese nombre por su proximidad al casco y a la ruta histórica, y nos demuestra que incluso en pleno casco urbano es posible conservar un fragmento vivo de lo que un día cubrió gran parte de las islas.