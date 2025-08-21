Endesa garantiza el suministro con un centro de transformación en Charco del Pino

Endesa construirá un centro de transformación en Charco del Pino para atender el aumento del consumo eléctrico. Dará servicio a unos 300 clientes, servirá para evitar interrupciones en el suministro ante supuestos como la pérdida de eficiencia motivada por el consumo máximo registrado en olas de elevadas temperaturas como las de este verano.

Además, teniendo en cuenta que Granadilla de Abona es uno de los municipios tinerfeños con un incremento demográfico notable en los últimos años, el gobierno municipal planteó acelerar los trámites administrativos, incluida la concesión de licencias, para finalizar el proyecto con rapidez.

Los técnicos de la empresa de energía plantearon al Consistorio la cesión de suelo para construir este tercer centro de transformación, en un entorno próximo a los dos centros existentes en Los Llanos. El Ayuntamiento se comprometió a estudiar esta petición.

Endesa, a través de e-distribución, ejecuta en Granadilla de Abona la sustitución de 33 apoyos metálicos (12 ya ejecutados) y conductores aéreos en la línea de media tensión entre Los Abrigos y El Médano, con una inversión de 500.000 euros. Asimismo, anuncia la inversión de 100.000 euros en la sustitución de conductores subterráneos de media tensión y en el aumento de la capacidad en la zona urbana de El Médano, obras en ejecución.

Por otro lado, Endesa requiere del Ayuntamiento la autorización para construir una nueva línea subterránea de media tensión entre La Jaquita, Ensenada Pelada y El Médano, con el fin de mejorar el suministro en esa zona con una inversión de 600.000 euros.

La empresa prevé invertir este año en el municipio más de 1,27 millones en obras de mejora

El concejal de Servicios Municipales y Obras, Marcos Antonio Rodríguez, señaló que «la reunión ha sido muy positiva, porque nos ha permitido trasladar la preocupación vecinal y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las actuaciones que la compañía tiene previstas para reforzar el servicio».

Todas estas mejoras en el suministro eléctrico del municipio fueron abordadas en una reunión celebrada el miércoles pasado en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la participación de Marcos Rodríguez, concejal de Servicios Públicos y Obras, Medio Ambiente y Playas; María Candelaria Rodríguez, concejala de Seguridad, Urbanismo, Contratación y Bienestar Animal, y los técnicos de e-distribución Ángeles Durán y Moisés Hernández.

En la misma línea, la edil de Urbanismo, Candelaria Rodríguez, destacó que «la calidad del suministro eléctrico es esencial para el desarrollo urbano y económico de Granadilla de Abona. Valoramos la disposición de Endesa para seguir trabajando en mejoras que repercutan directamente en el bienestar de los vecinos».