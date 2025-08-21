Cristina Valido pide coordinación para evitar el colapso del control de pasaportes en el Aeropuerto Tenerife Sur

En octubre comienza la temporada turística alta en Canarias y la escasez de las medidas aplicadas hasta ahora motiva la solicitud de comparecencia a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, Óscar Puente, por parte de la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. El propósito es que el Gobierno central informe sobre las medidas que tiene previstas con el fin de evitar el colapso en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur.

Valido reclama la coordinación entre ambos ministerios para solucionar las «carencias» de este servicio en la instalación aeroportuaria. Recuerda que las condiciones actuales «conducen» a la formación de «largas horas de espera a la llegada de pasajeros no comunitarios». La situación puede empeorar teniendo en cuenta la previsión de una importante llegada de turistas británicos a la Isla.

La diputada nacionalista señala la actuación del Ministerio de Interior en ocasiones anteriores ante situaciones de retenciones importantes de pasajeros en el control de fronteras. Interior respondió derivando la responsabilidad a Aena y a la organización de los horarios de vuelos, apunta Valido en un comunicado. En el caso del Ministerio de Transportes, apunta que argumentó que la gestión de los efectivos en los controles es competencia exclusiva de Interior.

Con tales precedentes, la diputada registró una pregunta para su respuesta escrita a los dos ministerios, cuestionando si se han coordinado para «que dejen de repetirse imágenes que no corresponden a un país que presume de ser potencia turística mundial». Igualmente, se interesa por las acciones concretas que tienen previstas para evitar «las lamentables imágenes del pasado año difundidas en la prensa británica».

Interior aumentó la plantilla de policías nacionales en el aeropuerto Tenerife Sur con 32 efectivos más desde el 1 de julio. La medida perseguía «aligerar» las aglomeraciones reiteradas del control de pasaportes. La medida suponen un 32% de efectivos, de forma que la plantilla en las instalaciones será de 132 agentes.

Uno de los episodios más preocupantes tuvo lugar el pasado 28 de mayo, cuando más de 500 personas se acumularon en el puesto fronterizo del aeropuerto Tenerife Sur para el control del pasaporte ante la escasez de personal y de recursos técnicos efectivos.